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07.11.2020 11:19
Рубрика: Общество

В Англии террористы XVII века вели секретную переписку апельсиновым соком

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Национальный архив Великобритании опубликовал документы секретной переписки одного из участников Порохового заговора в 1605 году. Террористы XVII столетия, иезуиты-католики, планировали взорвать английского короля Якова I и устроить государственный переворот.

Вниманию общественности представлены фрагменты из переписки священника Генри Гарнета. Для этого сотрудники архива воспользовались системой мультиспектральной съемки, которая позволяет фотографировать документы в разных диапазонах видимого света, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне.

Фото: University of South Florida
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Находясь в заключении в Тауэре, Гарнет использовал апельсиновый сок, чтобы вести тайную переписку с соратниками. Апельсиновый сок действовал как невидимые чернила: он выцветает при высыхании и становится видимым только тогда, когда бумага нагревается.

Однако тюремщики разгадали замысел заключенного и копировали послания, после чего тщательно подделанные копии отправляли адресатам. Таким способом королевская контрразведка стремилась выявить всех участников Порохового заговора.

Послания были адресованы коннозаводчику Амбруазу Роквуду, он же Томас Сейер - с помощью его лошадей заговорщики планировали скрыться после взрыва, и Анне Во, арендовавшей дома для иезуитов.

Справка "РГ"

5 ноября 1605 года здание английского парламента должно было взлететь на воздух во время тронной речи короля Якова I. Для этого под Палатой лордов были размещены 36 бочонков с порохом. По расчетам современных специалистов, взрывчатки хватило бы для того, чтобы разрушить не только здание парламента, но и повредить Вестминстерское аббатство и дома в радиусе 800 метров. В ночь с 4 на 5 ноября исполнитель теракта 35-летний дворянин из Йорка Гай Фокс был арестован. Позже арестовали еще 12 мятежников.

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