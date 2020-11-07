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07.11.2020 17:46
Рубрика: В мире

В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах

Текст: Юрий Ершов

Профсоюз врачей немецкого университетского города Марбурга предложил размещать на карантин инфицированных коронавирусом (с легкими симптомами или вообще без них) в гостиничных номерах. Разумеется, на добровольной основе.

Врачи исходят из того, пишет еженедельник "Шпигель", что карантин под "домашним арестом" таит в себе угрозу заразить людей, с которыми заболевший проживает совместно.

Многим заразившимся трудно самоизолироваться дома. Когда на 80 квадратах проживает семья из четырех человек, просто невозможно наглухо отделиться. Проще говоря, считает одна из авторов проекта Сусанна Джона, стесненные жилищные условия могут свести на нет цели карантина.

Эти соображения и натолкнули врачей идею с гостиницами.

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Оплачивать пребывание инфицированных в гостиницах, по предложению медиков, должно государство.

Тем самым власти могут как-то поддержать отели и пансионаты, которые за время пандемии понесли немалые убытки из-за мизерного потока туристов. Теперь, плюс ко всему, со 2 ноября по решению, принятому на федеральном и земельном уровнях, гостиницам запрещено принимать постояльцев.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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