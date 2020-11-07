В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании

Атлантический циклон определяет погоду на севере европейской территории, а его атмосферные фронты в отдельные дни задевают столичный регион. Поэтому стоит в основном пасмурная погода с кратковременными дождями. Но циклоны не заходят вглубь европейской территории. И из-за этого распространяется относительно теплый морской воздух из регионов северной Атлантики.

Однако нынешние выходные станут заключительными теплыми днями, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. При северном ветре в столичном регионе в субботу и воскресенье днем около плюс 10 градусов, ночью не ниже плюс 5 градусов. В воскресенье будет довольно ветрено. А вот в понедельник, 9 ноября, в столичном регионе произойдет резкое понижение температуры сразу на 5-8 градусов. Уже ночью на понедельник возможны слабые заморозки.

"Можно сказать, что приходят первые заморозки. Ведь в октябре в Москве температура не понижалась до отрицательных значений. В понедельник и днем уже довольно прохладно - не выше плюс 1-3 градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо. И это вполне укладывается в климатическую норму для столичного региона, просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким", - пояснила Паршина.

Синоптик также предупредила, что на дорогах может образовываться гололедица. Особенно 14-15 ноября, когда возможны осадки. Поэтому автомобилистам уже точно нужно решить вопрос с заменой летней резины на зимнюю.

Похолодание окажется довольно затяжным. По крайнем мере оно продлится до 15 ноября. По ночам будет от нуля до минус 5 градусов. Днем -3 +2 градуса. В отдельные дни возможны небольшие осадки в виде дождя. возможно со снегом. Но никаких серьезных снегопадов не предвидится.

На юге Центрального округа и в Черноземье похолодание начнется с 10 ноября. А с середины недели холодный воздух начнет проникать дольше на юг европейкой части. Так, в Ростовской и Волгоградской областях к 11 ноября по ночам уже около нуля градусов, днем плюс 2-7 градусов. Значительно похолодает и в Краснодарском крае, и в республиках Северного Кавказа. Днем будут всего плюс 7-12 градусов. Пройдут дожди.