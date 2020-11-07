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07.11.2020 15:25
Рубрика: В мире

В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19

Текст: Александр Саможнев

Правительство Грузии вводит с 9 ноября комендантский час в период с 22:00 до 05:00 по местному времен в крупных городах из-за роста числа инфицированных коронавирусом, сообщает ТАСС.

Премьер Грузии заразился коронавирусом

По решению межведомственного координационного совета ограничения на передвижение вводятся, в том числе, в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави, пояснила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

По словам чиновника, с 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения, кроме медицинских и фармацевтических, а также предприятий, имеющих стратегическое значение. Ограничения не коснутся международных перевозок, а также передвижения представителей СМИ. За невыполнение предписания грозит штраф в 2 тысячи лари (более 595 долларов).

Эпидемическая ситуация в Грузии стала резко ухудшаться с сентября. Если до этого ежедневно фиксировались до 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас это число составляет более 2 тысяч. В этой связи власти приняли решение ужесточить меры по борьбе с пандемией.

В мире экс-СССР Грузия Пандемия коронавируса COVID-19

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