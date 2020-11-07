В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин

С полуночи субботы власти Литвы повторно объявили общенациональный карантин. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди населения страны. Он будет действовать три недели.

"На период карантина необходимо строго соблюдать масочный режим в общественных местах. Отменяются все массовые мероприятия, закрываются все учреждения культуры. Кафе и рестораны могут работать только на вынос. Магазины и предприятия услуг смогут допускать клиентов из расчета один человек на 10 квадратных метров. На деле для многих из них это означает, что внутри помещения сможет находиться, помимо персонала, лишь один клиент", - приводит подробности ТАСС.

По мнению профессора Литовского университета наук о здоровье Миндаугаса Станкунаса, входящего в экспертный совет по коронавирусу при президенте Литвы, без карантина число инфицированных к Рождеству увеличилось бы в стране примерно до 100 тысяч. Сейчас эта цифра - 20,7 тысяч. Карантин должен помочь стабилизировать ситуацию.

Нынешние ограничения гораздо менее строгие в сравнении с теми, что действовали с марта по июнь, когда карантин ввели впервые. Тогда жизнь в Литве практически остановилась. Было закрыто почти все, кроме аптек и торговых центров. Всего в республике за время пандемии выявили 20 тысяч 747 случаев инфицирования коронавирусом.