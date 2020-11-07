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07.11.2020 18:59
Рубрика: Власть

В музее "Поле Победы" прошла реконструкция боя под Москвой

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу в честь военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года на территории музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в музее под открытым небом "Поле Победы" провели реконструкцию сражения за Москву. Его организацией в подмосковном парке "Патриот" в том числе занимались специалисты Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской РФ.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Основными событиями, легшими в основу реконструкции, стали оборона города осенью 1941 года и самоотверженная работа сотрудников Метростроя, которые занимались возведением инженерных сооружений на подступах к столице. Не были забыты и дивизии народного ополчения, а также истребительные батальоны, сформированные из жителей Москвы и Московской области. В реконструкции задействовали раритетную бронетанковую технику - легкие танки Т-26 и Т-60, легендарные Т-34 и знаменитую "Катюшу".

Фото: Минобороны РФ
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Напомним, что музей под открытым небом "Поле Победы" представляет собой собирательную картину сражения при обороне столицы. Именно в этом районе Подмосковья, на месте, где находится музей, фашисты в начале декабря 1941-го предприняли последнюю попытку прорваться к городу. Но благодаря самоотверженным действиям бойцов и командиров Красной армии так называемый Нарофоминский прорыв остановили. Немецкое командование было вынуждено отказаться от плана наступления на Москву с этого направления.

"Поле Победы" создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной. Там, к примеру, можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV и фашистский самолет Ju-87. В музее воссоздан советский ДЗОТ с расчетом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов. Имеются танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полоса инженерных заграждений. Аналогов такого музея под открытым небом больше нет нигде. Каждый экспонат здесь по-своему уникален и имеет свою историю.

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