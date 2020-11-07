В России могут ввести меры для сдерживания роста цен на подсолнечное масло

На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 9 ноября будет рассмотрено предложение Масложирового союза и Минсельхоза России о введении разрешительного порядка экспорта семян подсолнечника, сообщили "РГ" в Минэкономразвития.

Такой порядок уже действовал в России с 1 июля до 31 августа. А до него с 12 апреля по 30 июня из России вовсе было запрещено вывозить подсолнечник за пределы ЕАЭС. На таких мерах и в прошлый раз настаивал Масложировой союз, аргументируя это недозагруженностью российских масложировых предприятий. Если семечки не хватает самим, а за рубежом дают хорошую цену, аграрии стремятся заработать на экспорте, и внутренние цены на дефицитную семечку тоже начинают расти, приводил доводы союз. Впрочем, избежать роста цен как на подсолнечник, так и на подсолнечное масло и после введения ограничений не удалось. А к концу октября они и вовсе достигли рекордных отметок и продолжили расти. Как объясняли эксперты рынка, масложировой рынок - экспортоориентированный: Россия вывозит около половины произведенного масла, и на внутреннем рынке цены складываются в зависимости мировых. При этом, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на растительные масла бурно растут и по результатам октября достигли максимума за последние девять месяцев. К тому же сказалось ослабление рубля.

Между тем, Масложировой союз планировал распространить практику ограничений экспорта подсолнечника и в новом сезоне. Оставляя семечку внутри страны, союз рассчитывал загрузить перерабатывающие мощности и отправить на экспорт продукцию уже с большей добавленной стоимостью.

Но в этот раз Масложировой союз усмотрел угрозу и со стороны Турции, которая на днях снизила импортную пошлину на семена подсолнечника с 3% плюс 100 евро за тонну (совокупно около 24%) до 0%. По подсчетам союза, это может привести к подорожанию подсолнечника более чем на четверть (более чем на 10 тыс. рублей за тонну). И большинство аграриев в ожидании роста цен уже приостановили продажи, утверждает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Он уверен, что, если не ограничить экспорт подсолнечника, чистый убыток при переработке масличных в России составит от 20 до 30% в зависимости от региона.

"Логично, что с учетом неурожая подсолнечника в России и Украине, а также рапса в Европе, импортеры масличных на мировом рынке активизировались и меняют условия торговли в целях защиты своих перерабатывающих предприятий. Мы, в свою очередь, должны реагировать симметрично и обеспечить внутренние потребности переработчиков в сырье. Иначе риск полной остановки масложировой промышленности становится уже совершенно очевидным. За последние годы в отрасль вложено более 300 миллиардов рублей, без работы могут остаться более 30 тысяч человек. Показатель выполнения Доктрины продовольственной безопасности откатится на много лет назад, а господдержка, оказанная сельхозтоваропроизводителям, по факту пойдет на поддержку турецких переработчиков", - категоричен эксперт.

Вместе с тем, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, российские аграрии давно знали об отмене Турцией пошлины - такую практику страна применяет ежегодно для поддержки своих производителей. Поэтому в нынешней цене российские экспортеры подсолнечника уже учли эту новость, и дальнейшего серьезного роста цен на подсолнечник ждать не стоит. К тому же отчасти "утешить" российских производителей масложировой продукции сможет снижение Турцией пошлины и на подсолнечное масло с 36 до 10% - такое решение сейчас обсуждается.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, с момента снятия всех ограничений на экспорт (с 1 сентября) по начало октября экспорт семян подсолнечника увеличился в 10,2 раза. В прошлом сезоне экспорт подсолнечника составил 1,25 млн тонн, а годом раньше - только 361 тыс. тонн. Без ограничений в этом сезоне экспорт подсолнечника может вырасти еще вдвое - до 2,5 млн тонн, подсчитывают в Масложировом союзе.

В середине октября Минсельхоз также выступил за введение разрешительного порядка экспорта подсолнечника - через биржевые торги, что должно обеспечить максимально прозрачное ценообразование. Высокий экспортный спрос, снижение урожая подсолнечника в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина) и девальвация рубля приводят к росту цены на подсолнечник и в итоге цены на подсолнечное масло, поясняли в Минсельхозе.