В России предложили ограничить срок действия дипломов

Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает абсурдной практику выдачи дипломов "на всю жизнь". По его мнению, так нельзя гарантировать, что полученные знания сохранятся и будут актуальны. Об этом он заявил на открытии проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35", сообщает ТАСС.

"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь" - прим.), это дипломы с expiration date (англ. срок годности) с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - сказал Песков.

По его словам, диплом не гарантирует того, что выпускник не забудет все через некоторое время после окончания обучения. "Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?", - задается вопросом Песков.