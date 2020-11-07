В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны

В субботу в Москве на территории спорткомплекса ЦСКА появилась аллея, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там высадили 75 елей, в том числе 31 дерево в память о выдающихся армейских спортсменах - фронтовиках.

В торжественном открытии аллели участвовали начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артем Громов, участник войны, многократный призер чемпионатов СССР и Вооруженных сил и по волейболу Николай Васильевич Ключников, вдова фронтовика и Заслуженного работника физической культуры РФ, начальника ЦСКА в1968-1970 годах Анвера Чанышева - Людмила Яковлевна, сын участника войны, Заслуженного работника РСФСР, председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА Константина Жарова - Михаил, сын ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного врача РФ Самуила Марковича Белаковского - Заслуженный работник здравоохранения России, Академик международной Академии астронавтики и Российской Академии космонавтики Марк Самуилович, дочь участника войны, Заслуженного тренера СССР по футболу, Заслуженного тренера Украинской ССР Сергея Шапошникова - Наталья, вдова фронтовика и Заслуженного мастера спорта по хоккею, футболу, хоккею с мячом. Заслуженного тренера СССР Всеволода Боброва - Елена Николаевна, призер Олимпийских игр по футболу Сергей Ольшанский, а также внук легендарного хоккейного тренера Анатолия Владимировича Тарасова, президент клуба "Золотая шайба" Алексей Тарасов.

"Мы планировали провести это мероприятие 9 Мая. Но по ряду не зависящих от нас причин пришлось его перенести на полгода, - объяснил начальник ЦСКА полковник Артем Громов. - Сохраняя историю, передавая ее нашим потомкам, нашим воспитанникам, мы тем самым обеспечиваем надежное будущее нашему Центральному спортивному клубу армии".

Артем Громов поблагодарил Совет ветеранов ЦСКА за то, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, она нашли возможность почтить память своих товарищей-армейцев.

Можно, сказать, что у посаженных на аллее 31 ели есть свои имена. Эти деревья символизируют память о выдающихся людях: воинах, спортсменах, тренерах, врачах. Это Иван Кириллович Покусаев - почетный член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, начальник армейского клуба в 1976-1982 годах; Всеволод Михайлович Бобров - Заслуженный мастер спорта по хоккею, Заслуженный тренер СССР; Анатолий Владимирович Тарасов - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР; Прокопий Николаевич Соколов - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР; Самуил Маркович Белаковский - Заслуженный врач РФ и многие другие.