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07.11.2020 21:00
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 14359 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта в армии и на флоте увеличилось почти до 14 тысяч 400 военнослужащих.

Фото: iStock
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По сведениям на вечер 7 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от Covid-19 153 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, увеличилась до 56 тысяч 399 человек.

В то же время 3 тысячи 608 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Две тысячи двести двенадцать пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят один человек изолирован по месту службы. Семнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. 1 328 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 5 человек, в состоянии средней тяжести -17 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более чем 10 тысячам пациентов, 2649 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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