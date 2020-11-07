Важно знать историю: провокация - действенный механизм внешней политики США

В России и Сербии отдают дань памяти 23 советским воинам, погибшим 7 ноября 1944 года в районе сербского города Ниш из-за "ошибки" или скорее провокации американской разведки, что тогда еще не распознавалось как визитная карточка спецслужб США.

Трагические события того дня достаточно точно восстановлены по материалам Центрального архива министерства обороны России. 14 октября 1944 года город Ниш уже был полностью освобожден от фашистов Народно-освободительной армией Югославии при поддержке советской авиации. 7 ноября осуществлялась передислокация подразделений 57-й армии Советского Союза из города Пирот в город Парачин. В 13:10 между городами Ниш и Алексинац нашу автоколонну неожиданно атаковали 27 американских истребителей "Лайтнинг".

В ответ с аэродрома в Нише в небо поднялись 9 советских Як-9, которые, несмотря на наличие опознавательных знаков Красной армии, также были атакованы, в результате чего завязался воздушный бой между союзниками. Советские летчики во главе с капитаном Александром Колдуновым сбили от 2 до 7 самолетов нападавших. Наши потери составили от 3 до 4 самолетов. Атаки "Лайтнингов" прекратились лишь после того, как ведущий группы советских истребителей, рискуя быть сбитым, подстроился к ведущему группы американских истребителей и показал ему опознавательные знаки своего самолета. В ходе "инцидента" погибли 23 советских воина, в том числе генерал-лейтенант Григорий Котов.

Иосиф Сталин приказал немедленно провести расследование инцидента, предполагая, что целью провокации американцев является внедрение в штабы советских армий своих наблюдателей якобы для предотвращения подобных трагедий. Это предположение советского генералиссимуса нашло подтверждение в декабре 1944 года, когда посол США в Москве Уильям Гарриман, извинившись "за инцидент на Балканах", предложил "в целях избежания подобного в будущем" направить в штаб советских войск на Балканах группу американских офицеров "для координирования действий". Руководитель СССР, естественно, отклонил столь щедрое предложение США.

Руководство США и СССР не предавало произошедший инцидент огласке. Однако после войны маршал Сергей Бирюзов и генерал-лейтенант Арефа Блажей в своих мемуарах высказывали точку зрения, что налет американских войск носил провокационный характер.

Между тем 9 мая 2015 года - в день 70-летия Великой Победы - в сербском городе Ниш при непосредственном содействии Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) был торжественно открыт памятник советским воинам, погибшим 7 ноября 1944 года за независимость сербского народа в борьбе с фашизмом. В тот день оглашение имен погибших советских летчиков сопровождалось колокольным звоном, а в память о них в небо были выпущены 23 белых голубя.