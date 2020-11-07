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07.11.2020 23:50
Рубрика: Экономика

VI Международный форум "Неделя ритейла 2020" соберет 20 тыс. участников

Текст: Светлана Ментюкова

Вызовы, поставленные перед торговой отраслью пандемией, утроили в этом году количество участников главного отраслевого события Международного бизнес-форума "Неделя ритейла 2020". В мероприятии, стартующем 9 ноября в Москве, примут участие более 20 тысяч делегатов и слушателей.

"Программа нашего бизнес-форума в этом году уникальна и по форматам, и по количеству участников. Все возможности современных цифровых технологий используются для создания условий к проведению переговоров, экспертных дискуссий и обмену опытом большому числу делегатов, которые не будут присутствовать на форуме очно. За счет этого мы ожидаем, что число участников форума возрастет втрое, по сравнению с прошлым годом, до 20 тысяч человек", - заявил руководитель дирекции международного бизнес-форума бизнеса "Неделя Ритейла" Андрей Карпов.

Он подчеркнул, что организаторы форума учли все обстоятельства, диктуемые миру пандемией коронавируса, и впервые совместили офлайн и онлайн форматы практически всех мероприятий.

В первый день работы форума на основном пленарном заседании участники обсудят пути трансформации бизнеса в условиях новых вызовов и угроз, ускорение темпов цифровизации отрасли в условиях пандемии, способы извлечения выгоды из нового потребительского поведения. Отдельный блок мероприятий форума Ecom Retail Week будет посвящен развитию электронной торговли. Речь пойдет об актуальных тенденциях онлайн ритейла, драйверах роста продаж текущего года и прогнозах на 2021 год, планируется рассмотреть все современные технологии продаж сегмента e-commerce.

Фото: iStock
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Всего в деловую программу VI международного бизнес-форума "Неделя ритейла", который пройдет 9-13 ноября, включены десятки мероприятий. Особо стоит отметить Форум участников алкогольного рынка "Drink Retail Congress", который пройдет 9-10 ноября. Основная тема события - актуальные проблемы развития алкогольной категории в современной розничной торговле. Участники обсудят основные тренды в потребление вина, портрет современного винного покупателя, изменения поведения потребителя на фоне пандемии.

В ходе ANTI-ILLICIT Trade Forum представители бизнеса и власти обсудят вопросы защиты рынка от контрафакта и фальсификата, гармонизацию правового регулирования, а также защиту интеллектуальной собственности. Среди основных тем для обсуждения заявлены проблемы с нелегальной продукцией в различных отраслях, в том числе фармакологии, табачном производстве, в том числе, в части защиты брендов и развития цифровой маркировки.

В рамках сессии "Торговля без границ в ЕАЭС: борьба с нелегальными поставками продукции" предлагается обсудить процесс цифровизации логистики.

Впервые в цифровом формате на базе digital платформы Global Retail Week будет работать виртуальная выставка Retail Week Expo. Делегаты форума представят брендированные онлайн-стенды с возможностью просмотра и скачивания всех интересующих материалов; дистанционной консультации специалистов стенда; записи на переговоры и встречи; нетворкинга и продвижения. Для участников предусмотрены различные варианты позиционирования на платформе Global Retail Week, исходя из особенностей и потребностей той или иной компании.

Традиционно в рамках "Недели ритейла" будут подведены итоги VI ежегодной премии RETAIL WEEK AWARDS 2020, имена победителей в 15 номинациях огласят 10 ноября. Также на площадке Форума будут объявлены победители в 11 номинациях конкурса Минпромторга РФ "Торговля России - 2020".

Организаторы форума - Минпромторг России и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.

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