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07.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Владимир Климанов: Регионы будут урезать свои расходы по двум статьям

Текст: Ольга Бухарова
Регионы начали замораживать некоторые расходы, чтобы направить деньги на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. А что будет в следующем году? Об этом на "Совете с экспертом" в "Российской газете" рассказал доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

С пятого ноября правительство Сахалинской области прекратило субсидировать авиарейсы Москва-Южно-Сахалинск-Москва. И объяснило это тем, что в пандемию выросли расходы на здравоохранение, надо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, увеличивать премиальный фонд для медработников. Деньги пойдут как раз на эти цели.

Владимир Викторович, какие еще статьи расходов начинают замораживать в регионах, чтобы поддержать медицину?

Владимир Климанов: Первое, что сокращают - четвертый раздел расходов бюджета. Это затраты на национальную экономику. В данном случае - региональную. Здесь значительная часть инвестиций несоциального характера. Это строительство не школ и больниц, а дорог, объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, там зашиты субсидии разным производителям товаров, работ и услуг. Немало субсидий, например, идет на сельское хозяйство.

Стараются резать и первый раздел - "общегосударственные расходы", в котором зашиты расходы на зарплату чиновников и функционирование органов власти. Но это чаще декларативная вещь, хотя такие расходы вполне можно и, возможно, даже нужно сократить.

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Но как это сделать адекватно? Многие регионы уже сидят на ограничениях именно по первому разделу. Минфин при предоставлении бюджетных кредитов или при работе с высокодотационными регионами заранее заключает соглашение, в котором есть прямой запрет на увеличение расходов на суммарные зарплаты чиновников.

А как вы думаете, в следующем году регионам придется более активно отказываться от своих расходов? Это будет чувствительно?

Владимир Климанов: Придется. Раз будет дефицит бюджетов, значит, и сокращение расходов. И это может быть чувствительно. Ведь, если честно, в регионах большая доля того, что сокращать нельзя. Например, до 30-40 процентов - расходы на образование. На среднее и дошкольное. Что там сократить? Зарплату учителей? Тем не менее, регионы должны будут что-то сокращать. Скорее всего, упор сделают все-таки на четвертый и первый разделы, о которых мы с вами говорили.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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