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07.11.2020 17:22
Рубрика: В мире

Во Франции задержан подозреваемый в нападении на священника в Лионе

Текст: Александр Саможнев
Полиция задержала этнического грузина Георгия П. по подозрению в совершении 31 октября вооруженного нападения на греческого православного священника в Лионе. Подозреваемый объяснил покушение личными мотивами, сообщает газета Parisien.

40-летний мужчина признался, что стрелял в отца Никоса в отместку за роман с его 35-летней подругой. При этом он заметил, что не собирался убивать свою жертву.

Георгий П. избавился от оружия на набережной реки Сона в 1-м районе Лиона. Следователи в настоящее время проверяют это. Во время обыска в доме нашли еще одну единицу оружия. Подозреваемый известен полиции за преступления, связанные с вождением без водительских прав и незаконным владением оружием. Сожительница грузина подтвердила интимную связь со священником.

Между тем греческий священнослужитель, который с 2010 года служит в Лионе настоятелем православного прихода Благовещения Богородицы, после перенесенной операции вышел из комы. При общении со следователями он не исключил "месть ревнивого мужа".

Напомним, 31 октября неизвестный ранил греческого православного священника в Лионе. Это произошло в тот момент, когда священнослужитель закрывал церковь. Злоумышленник скрылся до прибытия полиции, сообщил телеканал BFM.

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Пострадавшему оказали на месте первую помощь. Медики оценили его состояние как средней тяжести. Место происшествия у церкви на улице Сен-Лазар в 7 округе Лиона оцепили стражи порядка. Полиция провела опрос свидетелей.  Среди них оказалась пара, которая находилась в припаркованном неподалеку автомобиле. Именно их показания и позволили быстро выйти на след стрелка.

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