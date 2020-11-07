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07.11.2020 12:53
Рубрика: Общество

Водолазкин, Корчевников и Баста рассказали в новой книге о вере

Текст: Инга Бугулова
Евгений Водолазкин, Нюта Федермессер, Баста, Ольга Маркес, Борис Корчевников - что кроме известности объединяет этих людей? Каждый из них в свое время пережил встречу с Богом и повернул свою жизнь на 180 градусов. Их (и не только) истории собраны в новой книге "Вера в большом городе".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Она основана на одноименном телепроекте, ведущей которого в первом сезоне стала режиссер Валерия Гай Германика, а во втором и третьем - Тутта Ларсен. С разрешения издательства "Российская газета" публикует самые интересные отрывки.

Евгений Водолазкин, писатель: Для Бога и Каннский фестиваль имеет относительное значение

- Я убежден: то, что я пишу, - это мои записочки к Богу. Это просьбы. Он видит: "Вот чего парень боится; вот что его волнует. И Я ему помогу".

Надеюсь, Бог так на это смотрит. Так что это все (книги, фильмы, награды фестивалей - прим.ред.) вещи значимые, если сам к ним серьезно относишься. Но если ты пишешь, скажем, пятьдесят сценариев в год, просто чтобы денег "срубить", тогда это не "записочки".

Думаю, для Бога и Каннский фестиваль имеет относительное значение. Фестиваль - лишь признание того, что вы сделали. Вы создали прекрасную вещь. И она будет оценена и вашим Небесным Отцом, и каннскими мэтрами.

Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам "Вера": В хосписе, как и на поле боя, атеистов нет

Фото: предоставлено издательством "Никея"

- Уходящие люди остаются с нами, если мы этого хотим, если допускаем для себя продолжение этой любви. Когда человек умирает, его физически нет рядом, а любовь в нему есть. "Любовь не перестает". Значит, он тоже живет. Он тебе помогает, снится. Ты с ним общаешься.

В хосписе атеистов нет. Правда, есть достаточно упрямые люди, не желающие менять свои убеждения. (...) Москва живет в невероятном темпе, как на конвейере. В роддоме: родился, собрался, запеленали, маме отдали - следующий! Умер - тоже очередь, следующий! На отпевании почти так же. А хоспис - это место, где время концентрируется, превращается в густую, насыщенную, очень осязаемую субстанцию.

Баста, рэпер: Я всегда воспринимал мир как воплощение замысла Создателя

- Я всегда верил в Бога. Когда есть ответственность, игра интереснее. Мне казалось, что просто умереть и исчезнуть - как-то не прикольно. Даже в пятнадцать лет я был глубоко верующим и глубоко религиозным.

Я не только ходил в церковь, но и служил - был пономарем и иподиаконом. У меня есть награды - орарь, скуфья, подрясник. Но дело даже не в том, что я вырос в христианской традиции. Я всегда воспринимал мир как воплощение замысла Создателя. Мне кажется, в моей жизни было много случаев Божественного участия. Но кто-то назовет это просто стечением обстоятельств.

Ольга Маркес, вокалистка группы Alai Oli: Во время первого обращения в храм со мной обошлись строго, но это было нужно

- В том самом православном рехабе мне сразу сказали: сейчас ты исповедуешься и причастишься. "Причастие? Мне?! Неужели можно?" - поразилась я. "А кому, если не тебе? Ведь ты выздоравливающая наркоманка, зависимый человек, остро нуждающийся в помощи Бога. Он может заново собрать тебя, восстановить из "размазни", приподнять тебя над действительностью. Он даст тебе частичку Себя, чтобы в тебе было что-то Божественное, кроме имеющейся чертовщины, выжженной черной дыры".

Я подумала, что вообще-то все логично. Я каюсь и за это получаю возможность стать ближе к Богу. Он протягивает мне руку через причастие, и я принимаю ее с благодарностью.

Да, во время первого обращения в храм со мной обошлись строго, но, видимо, зачем-то это было нужно. Мой опыт строится на таких кирпичиках. Возможно, если бы меня приняли с распростертыми объятиями, я бы не так ценила то, что получила.

Борис Корчевников, журналист, телеведущий, актер: Я по другому узнал Бога, став слабым и зависимым от других

- В июле 2015 мне оперировали опухоль слухового нерва в голове. В больнице за день до операции я открыл Псалтирь. Это сборник псалмов - древнейших молитв Ветхого Завета. Начал читать и сразу же наткнулся на фразу: Призови Меня в день скорби твоей, и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 49:15). На следующий день настал мой "день скорби".

Патриарх произнес проповедь на Воздвижение креста Господня

Мне было очень больно, до сих пор остался шрам после трепанации. Обычно после такого вмешательства люди быстро встают на ноги - примерно через сутки. Я не вставал еще несколько недель. А потом ходил по стеночке, меня шатало. Первую неделю вообще не мог спать. Мне было плохо, постоянно тошнило, есть я совсем не мог, да и много чего не мог сделать сам. Ощущал полнейшую слабость. До этого я привык все время полагаться на свои силы, у меня все хорошо складывалось, все получалось. А тут я как-то совсем по другому узнал Бога, когда в одночасье стал слабым и бесконечно зависимым от других людей.

Кстати

В книге собраны истории 15 героев, но диалогов в проекте гораздо больше. Все выпуски "Веры в большом городе" можно посмотреть на YouTube-канале: https://www.youtube.com/channel/UCabGpz7y3_eK6LkUvtEhqtw

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