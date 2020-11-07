Водолазкин, Корчевников и Баста рассказали в новой книге о вере

Евгений Водолазкин, Нюта Федермессер, Баста, Ольга Маркес, Борис Корчевников - что кроме известности объединяет этих людей? Каждый из них в свое время пережил встречу с Богом и повернул свою жизнь на 180 градусов. Их (и не только) истории собраны в новой книге "Вера в большом городе".

Она основана на одноименном телепроекте, ведущей которого в первом сезоне стала режиссер Валерия Гай Германика, а во втором и третьем - Тутта Ларсен. С разрешения издательства "Российская газета" публикует самые интересные отрывки.

Евгений Водолазкин, писатель: Для Бога и Каннский фестиваль имеет относительное значение

- Я убежден: то, что я пишу, - это мои записочки к Богу. Это просьбы. Он видит: "Вот чего парень боится; вот что его волнует. И Я ему помогу".

Надеюсь, Бог так на это смотрит. Так что это все (книги, фильмы, награды фестивалей - прим.ред.) вещи значимые, если сам к ним серьезно относишься. Но если ты пишешь, скажем, пятьдесят сценариев в год, просто чтобы денег "срубить", тогда это не "записочки".

Думаю, для Бога и Каннский фестиваль имеет относительное значение. Фестиваль - лишь признание того, что вы сделали. Вы создали прекрасную вещь. И она будет оценена и вашим Небесным Отцом, и каннскими мэтрами.

Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам "Вера": В хосписе, как и на поле боя, атеистов нет

Фото: предоставлено издательством "Никея"

- Уходящие люди остаются с нами, если мы этого хотим, если допускаем для себя продолжение этой любви. Когда человек умирает, его физически нет рядом, а любовь в нему есть. "Любовь не перестает". Значит, он тоже живет. Он тебе помогает, снится. Ты с ним общаешься.

В хосписе атеистов нет. Правда, есть достаточно упрямые люди, не желающие менять свои убеждения. (...) Москва живет в невероятном темпе, как на конвейере. В роддоме: родился, собрался, запеленали, маме отдали - следующий! Умер - тоже очередь, следующий! На отпевании почти так же. А хоспис - это место, где время концентрируется, превращается в густую, насыщенную, очень осязаемую субстанцию.

Баста, рэпер: Я всегда воспринимал мир как воплощение замысла Создателя

- Я всегда верил в Бога. Когда есть ответственность, игра интереснее. Мне казалось, что просто умереть и исчезнуть - как-то не прикольно. Даже в пятнадцать лет я был глубоко верующим и глубоко религиозным.

Я не только ходил в церковь, но и служил - был пономарем и иподиаконом. У меня есть награды - орарь, скуфья, подрясник. Но дело даже не в том, что я вырос в христианской традиции. Я всегда воспринимал мир как воплощение замысла Создателя. Мне кажется, в моей жизни было много случаев Божественного участия. Но кто-то назовет это просто стечением обстоятельств.

Ольга Маркес, вокалистка группы Alai Oli: Во время первого обращения в храм со мной обошлись строго, но это было нужно

- В том самом православном рехабе мне сразу сказали: сейчас ты исповедуешься и причастишься. "Причастие? Мне?! Неужели можно?" - поразилась я. "А кому, если не тебе? Ведь ты выздоравливающая наркоманка, зависимый человек, остро нуждающийся в помощи Бога. Он может заново собрать тебя, восстановить из "размазни", приподнять тебя над действительностью. Он даст тебе частичку Себя, чтобы в тебе было что-то Божественное, кроме имеющейся чертовщины, выжженной черной дыры".

Я подумала, что вообще-то все логично. Я каюсь и за это получаю возможность стать ближе к Богу. Он протягивает мне руку через причастие, и я принимаю ее с благодарностью.

Да, во время первого обращения в храм со мной обошлись строго, но, видимо, зачем-то это было нужно. Мой опыт строится на таких кирпичиках. Возможно, если бы меня приняли с распростертыми объятиями, я бы не так ценила то, что получила.

Борис Корчевников, журналист, телеведущий, актер: Я по другому узнал Бога, став слабым и зависимым от других

- В июле 2015 мне оперировали опухоль слухового нерва в голове. В больнице за день до операции я открыл Псалтирь. Это сборник псалмов - древнейших молитв Ветхого Завета. Начал читать и сразу же наткнулся на фразу: Призови Меня в день скорби твоей, и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 49:15). На следующий день настал мой "день скорби".

Мне было очень больно, до сих пор остался шрам после трепанации. Обычно после такого вмешательства люди быстро встают на ноги - примерно через сутки. Я не вставал еще несколько недель. А потом ходил по стеночке, меня шатало. Первую неделю вообще не мог спать. Мне было плохо, постоянно тошнило, есть я совсем не мог, да и много чего не мог сделать сам. Ощущал полнейшую слабость. До этого я привык все время полагаться на свои силы, у меня все хорошо складывалось, все получалось. А тут я как-то совсем по другому узнал Бога, когда в одночасье стал слабым и бесконечно зависимым от других людей.

Кстати

В книге собраны истории 15 героев, но диалогов в проекте гораздо больше. Все выпуски "Веры в большом городе" можно посмотреть на YouTube-канале: https://www.youtube.com/channel/UCabGpz7y3_eK6LkUvtEhqtw