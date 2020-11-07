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07.11.2020 15:58
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками

Текст: Александр Саможнев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу. Наряду с Данией коронавирус у пушистых зверей норок обнаружили также в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции. Новый тип вируса выявлен не только у животных, но и у работников звероферм.

Фото: iStock
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"Мутация может создать опасность того, что будущие вакцины не будут работать так, как надо. Поэтому нужно отбраковать всех больных норок", - цитирует портал wionews.com премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По словам премьера, коронавирус обнаружен на 207 фермах. В общей сложности пришлось забить 16 миллионов особей норок. Зафиксировано более 200 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Для предотвращения распространения пандемии введены ограничения на передвижение на транспорте и в пешем порядке на северо-востоке страны. Закрыты бары, рестораны, временно не работает общественный транспорт.

После сообщений о новом типе вируса Великобритания ввела полный запрет на въезд из Дании из-за вспышек COVID-19 на фермах по разведению норок. Британским гражданам въезд из Дании разрешен, однако по возвращении им предписано соблюдать двухнедельный карантин.

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