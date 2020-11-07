В России за сутки подтверждено 20396 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5829

2 Санкт-Петербург 1258

3 Московская область 629

4 Нижегородская область 434

5 Архангельская область 359

6 Красноярский край 322

7 Ростовская область 314

8 Воронежская область 306

9 Свердловская область 293

10 Иркутская область 253

11 Республика Коми 243

12 Забайкальский край 243

13 Хабаровский край 235

14 Республика Бурятия 232

15 Алтайский край 231

16 Мурманская область 223

17 Омская область 219

18 Волгоградская область 218

19 Ульяновская область 212

20 Приморский край 210

21 Республика Крым 206

22 Томская область 204

23 Республика Саха (Якутия) 204

24 Ставропольский край 201

25 Ханты-Мансийский АО 199

26 Кемеровская область 198

27 Саратовская область 195

28 Ямало-Ненецкий АО 192

29 Самарская область 190

30 Оренбургская область 188

31 Пермский край 186

32 Кировская область 184

33 Челябинская область 181

34 Новосибирская область 181

35 Тверская область 176

36 Ленинградская область 171

37 Пензенская область 171

38 Республика Карелия 168

39 Брянская область 167

40 Амурская область 164

41 Республика Хакасия 161

42 Белгородская область 156

43 Тюменская область 155

44 Ярославская область 154

45 Краснодарский край 140

46 Курская область 136

47 Орловская область 134

48 Удмуртская Республика 134

49 Ивановская область 132

50 Костромская область 130

51 Тульская область 129

52 Астраханская область 129

53 Калужская область 128

54 Псковская область 127

55 Вологодская область 125

56 Калининградская область 124

57 Смоленская область 115

58 Владимирская область 110

59 Рязанская область 109

60 Новгородская область 109

61 Республика Алтай 107

62 Сахалинская область 107

63 Тамбовская область 103

64 Республика Башкортостан 103

65 Республика Тыва 97

66 Липецкая область 96

67 Республика Калмыкия 92

68 Республика Дагестан 91

69 Курганская область 91

70 Карачаево-Черкесская Республика 86

71 Кабардино-Балкарская Республика 83

72 г. Севастополь 81

73 Республика Мордовия 75

74 Республика Адыгея 72

75 Республика Северная Осетия 69

76 Республика Ингушетия 67

77 Чувашская Республика 65

78 Камчатский край 60

79 Республика Татарстан 51

80 Республика Марий Эл 46

81 Магаданская область 45

82 Еврейская АО 40

83 Чеченская Республика 29

84 Чукотский АО 8

85 Ненецкий автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,5%

2. Республика Татарстан, Чувашская Республика 0,6%

3. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 364 летальных случая: Брянская область 3

Владимирская область 3

Воронежская область 1

Костромская область 4

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 14

Орловская область 3

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тверская область 1

Тульская область 5

Москва 75

Республика Карелия 2

Республика Коми 1

Архангельская область 3

Мурманская область 9

Санкт-Петербург 53

Республика Калмыкия 1

Республика Крым 7

Краснодарский край 7

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 18

Севастополь 1

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 1

Ставропольский край 1

Республика Башкортостан 1

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 3

Пермский край 5

Кировская область 2

Нижегородская область 12

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Самарская область 10

Саратовская область 3

Ульяновская область 10

Свердловская область 8

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Хакасия 3

Алтайский край 2

Красноярский край 9

Иркутская область 5

Кемеровская область 6

Новосибирская область 5

Томская область 2

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 6

Приморский край 2

Магаданская область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 30 251 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека Белгородская область 286

Брянская область 119

Владимирская область 115

Воронежская область 397

Ивановская область 114

Калужская область 143

Костромская область 73

Курская область 46

Липецкая область 77

Московская область 435

Орловская область 200

Рязанская область 87

Смоленская область 92

Тамбовская область 232

Тверская область 133

Тульская область 87

Ярославская область 223

Москва 3675

Республика Карелия 21

Республика Коми 158

Архангельская область 228

Ненецкий автономный округ 7

Вологодская область 208

Калининградская область 24

Ленинградская область 116

Мурманская область 182

Новгородская область 58

Псковская область 28

Санкт-Петербург 651

Республика Адыгея 73

Республика Калмыкия 104

Республика Крым 253

Краснодарский край 56

Астраханская область 71

Волгоградская область 352

Ростовская область 284

Севастополь 39

Республика Дагестан 88

Республика Ингушетия 148

Кабардино-Балкарская Республика 47

Карачаево-Черкесская Республика 86

Республика Северная Осетия - Алания 49

Чеченская Республика 5

Ставропольский край 265

Республика Башкортостан 273

Республика Марий Эл 32

Республика Мордовия 54

Республика Татарстан 41

Удмуртская Республика 105

Республика Чувашия 66

Пермский край 153

Кировская область 129

Нижегородская область 421

Оренбургская область 221

Пензенская область 176

Самарская область 437

Саратовская область 246

Ульяновская область 292

Курганская область 59

Свердловская область 300

Тюменская область 95

Ханты-Мансийский автономный округ 121

Ямало-Ненецкий автономный округ 128

Челябинская область 256

Республика Алтай 144

Республика Тыва 199

Республика Хакасия 124

Алтайский край 131

Красноярский край 300

Иркутская область 350

Кемеровская область 324

Новосибирская область 168

Омская область 131

Томская область 112

Республика Бурятия 135

Республика Саха (Якутия) 141

Забайкальский край 284

Камчатский край 43

Приморский край 127

Амурская область 84

Магаданская область 51

Хабаровский край 102

Сахалинская область 59

Еврейская автономная область 51

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 312 927.