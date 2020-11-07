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07.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 20396 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5829
  • 2 Санкт-Петербург 1258
  • 3 Московская область 629
  • 4 Нижегородская область 434
  • 5 Архангельская область 359
  • 6 Красноярский край 322
  • 7 Ростовская область 314
  • 8 Воронежская область 306
  • 9 Свердловская область 293
  • 10 Иркутская область 253
  • 11 Республика Коми 243
  • 12 Забайкальский край 243
  • 13 Хабаровский край 235
  • 14 Республика Бурятия 232
  • 15 Алтайский край 231
  • 16 Мурманская область 223
  • 17 Омская область 219
  • 18 Волгоградская область 218
  • 19 Ульяновская область 212
  • 20 Приморский край 210
  • 21 Республика Крым 206
  • 22 Томская область 204
  • 23 Республика Саха (Якутия) 204
  • 24 Ставропольский край 201
  • 25 Ханты-Мансийский АО 199
  • 26 Кемеровская область 198
  • 27 Саратовская область 195
  • 28 Ямало-Ненецкий АО 192
  • 29 Самарская область 190
  • 30 Оренбургская область 188
  • 31 Пермский край 186
  • 32 Кировская область 184
  • 33 Челябинская область 181
  • 34 Новосибирская область 181
  • 35 Тверская область 176
  • 36 Ленинградская область 171
  • 37 Пензенская область 171
  • 38 Республика Карелия 168
  • 39 Брянская область 167
  • 40 Амурская область 164
  • 41 Республика Хакасия 161
  • 42 Белгородская область 156
  • 43 Тюменская область 155
  • 44 Ярославская область 154
  • 45 Краснодарский край 140
  • 46 Курская область 136
  • 47 Орловская область 134
  • 48 Удмуртская Республика 134
  • 49 Ивановская область 132
  • 50 Костромская область 130
  • 51 Тульская область 129
  • 52 Астраханская область 129
  • 53 Калужская область 128
  • 54 Псковская область 127
  • 55 Вологодская область 125
  • 56 Калининградская область 124
  • 57 Смоленская область 115
  • 58 Владимирская область 110
  • 59 Рязанская область 109
  • 60 Новгородская область 109
  • 61 Республика Алтай 107
  • 62 Сахалинская область 107
  • 63 Тамбовская область 103
  • 64 Республика Башкортостан 103
  • 65 Республика Тыва 97
  • 66 Липецкая область 96
  • 67 Республика Калмыкия 92
  • 68 Республика Дагестан 91
  • 69 Курганская область 91
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 72 г. Севастополь 81
  • 73 Республика Мордовия 75
  • 74 Республика Адыгея 72
  • 75 Республика Северная Осетия 69
  • 76 Республика Ингушетия 67
  • 77 Чувашская Республика 65
  • 78 Камчатский край 60
  • 79 Республика Татарстан 51
  • 80 Республика Марий Эл 46
  • 81 Магаданская область 45
  • 82 Еврейская АО 40
  • 83 Чеченская Республика 29
  • 84 Чукотский АО 8
  • 85 Ненецкий автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Дагестан 0,5%
  • 2. Республика Татарстан, Чувашская Республика 0,6%
  • 3. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 364 летальных случая:
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 1
  • Костромская область 4
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 14
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тверская область 1
  • Тульская область 5
  • Москва 75
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 3
  • Мурманская область 9
  • Санкт-Петербург 53
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Крым 7
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 5
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 12
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 10
  • Саратовская область 3
  • Ульяновская область 10
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 5
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 30 251 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека
  • Белгородская область 286
  • Брянская область 119
  • Владимирская область 115
  • Воронежская область 397
  • Ивановская область 114
  • Калужская область 143
  • Костромская область 73
  • Курская область 46
  • Липецкая область 77
  • Московская область 435
  • Орловская область 200
  • Рязанская область 87
  • Смоленская область 92
  • Тамбовская область 232
  • Тверская область 133
  • Тульская область 87
  • Ярославская область 223
  • Москва 3675
  • Республика Карелия 21
  • Республика Коми 158
  • Архангельская область 228
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Вологодская область 208
  • Калининградская область 24
  • Ленинградская область 116
  • Мурманская область 182
  • Новгородская область 58
  • Псковская область 28
  • Санкт-Петербург 651
  • Республика Адыгея 73
  • Республика Калмыкия 104
  • Республика Крым 253
  • Краснодарский край 56
  • Астраханская область 71
  • Волгоградская область 352
  • Ростовская область 284
  • Севастополь 39
  • Республика Дагестан 88
  • Республика Ингушетия 148
  • Кабардино-Балкарская Республика 47
  • Карачаево-Черкесская Республика 86
  • Республика Северная Осетия - Алания 49
  • Чеченская Республика 5
  • Ставропольский край 265
  • Республика Башкортостан 273
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Татарстан 41
  • Удмуртская Республика 105
  • Республика Чувашия 66
  • Пермский край 153
  • Кировская область 129
  • Нижегородская область 421
  • Оренбургская область 221
  • Пензенская область 176
  • Самарская область 437
  • Саратовская область 246
  • Ульяновская область 292
  • Курганская область 59
  • Свердловская область 300
  • Тюменская область 95
  • Ханты-Мансийский автономный округ 121
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • Челябинская область 256
  • Республика Алтай 144
  • Республика Тыва 199
  • Республика Хакасия 124
  • Алтайский край 131
  • Красноярский край 300
  • Иркутская область 350
  • Кемеровская область 324
  • Новосибирская область 168
  • Омская область 131
  • Томская область 112
  • Республика Бурятия 135
  • Республика Саха (Якутия) 141
  • Забайкальский край 284
  • Камчатский край 43
  • Приморский край 127
  • Амурская область 84
  • Магаданская область 51
  • Хабаровский край 102
  • Сахалинская область 59
  • Еврейская автономная область 51
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 312 927.

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