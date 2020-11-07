В России за сутки подтверждено 20396 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5829
- 2 Санкт-Петербург 1258
- 3 Московская область 629
- 4 Нижегородская область 434
- 5 Архангельская область 359
- 6 Красноярский край 322
- 7 Ростовская область 314
- 8 Воронежская область 306
- 9 Свердловская область 293
- 10 Иркутская область 253
- 11 Республика Коми 243
- 12 Забайкальский край 243
- 13 Хабаровский край 235
- 14 Республика Бурятия 232
- 15 Алтайский край 231
- 16 Мурманская область 223
- 17 Омская область 219
- 18 Волгоградская область 218
- 19 Ульяновская область 212
- 20 Приморский край 210
- 21 Республика Крым 206
- 22 Томская область 204
- 23 Республика Саха (Якутия) 204
- 24 Ставропольский край 201
- 25 Ханты-Мансийский АО 199
- 26 Кемеровская область 198
- 27 Саратовская область 195
- 28 Ямало-Ненецкий АО 192
- 29 Самарская область 190
- 30 Оренбургская область 188
- 31 Пермский край 186
- 32 Кировская область 184
- 33 Челябинская область 181
- 34 Новосибирская область 181
- 35 Тверская область 176
- 36 Ленинградская область 171
- 37 Пензенская область 171
- 38 Республика Карелия 168
- 39 Брянская область 167
- 40 Амурская область 164
- 41 Республика Хакасия 161
- 42 Белгородская область 156
- 43 Тюменская область 155
- 44 Ярославская область 154
- 45 Краснодарский край 140
- 46 Курская область 136
- 47 Орловская область 134
- 48 Удмуртская Республика 134
- 49 Ивановская область 132
- 50 Костромская область 130
- 51 Тульская область 129
- 52 Астраханская область 129
- 53 Калужская область 128
- 54 Псковская область 127
- 55 Вологодская область 125
- 56 Калининградская область 124
- 57 Смоленская область 115
- 58 Владимирская область 110
- 59 Рязанская область 109
- 60 Новгородская область 109
- 61 Республика Алтай 107
- 62 Сахалинская область 107
- 63 Тамбовская область 103
- 64 Республика Башкортостан 103
- 65 Республика Тыва 97
- 66 Липецкая область 96
- 67 Республика Калмыкия 92
- 68 Республика Дагестан 91
- 69 Курганская область 91
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 83
- 72 г. Севастополь 81
- 73 Республика Мордовия 75
- 74 Республика Адыгея 72
- 75 Республика Северная Осетия 69
- 76 Республика Ингушетия 67
- 77 Чувашская Республика 65
- 78 Камчатский край 60
- 79 Республика Татарстан 51
- 80 Республика Марий Эл 46
- 81 Магаданская область 45
- 82 Еврейская АО 40
- 83 Чеченская Республика 29
- 84 Чукотский АО 8
- 85 Ненецкий автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Дагестан 0,5%
- 2. Республика Татарстан, Чувашская Республика 0,6%
- 3. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 364 летальных случая:
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 1
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 14
- Орловская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 5
- Москва 75
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 1
- Архангельская область 3
- Мурманская область 9
- Санкт-Петербург 53
- Республика Калмыкия 1
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 18
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ставропольский край 1
- Республика Башкортостан 1
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 2
- Нижегородская область 12
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Самарская область 10
- Саратовская область 3
- Ульяновская область 10
- Свердловская область 8
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 2
- Красноярский край 9
- Иркутская область 5
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 5
- Томская область 2
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 6
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 30 251 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека
- Белгородская область 286
- Брянская область 119
- Владимирская область 115
- Воронежская область 397
- Ивановская область 114
- Калужская область 143
- Костромская область 73
- Курская область 46
- Липецкая область 77
- Московская область 435
- Орловская область 200
- Рязанская область 87
- Смоленская область 92
- Тамбовская область 232
- Тверская область 133
- Тульская область 87
- Ярославская область 223
- Москва 3675
- Республика Карелия 21
- Республика Коми 158
- Архангельская область 228
- Ненецкий автономный округ 7
- Вологодская область 208
- Калининградская область 24
- Ленинградская область 116
- Мурманская область 182
- Новгородская область 58
- Псковская область 28
- Санкт-Петербург 651
- Республика Адыгея 73
- Республика Калмыкия 104
- Республика Крым 253
- Краснодарский край 56
- Астраханская область 71
- Волгоградская область 352
- Ростовская область 284
- Севастополь 39
- Республика Дагестан 88
- Республика Ингушетия 148
- Кабардино-Балкарская Республика 47
- Карачаево-Черкесская Республика 86
- Республика Северная Осетия - Алания 49
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 265
- Республика Башкортостан 273
- Республика Марий Эл 32
- Республика Мордовия 54
- Республика Татарстан 41
- Удмуртская Республика 105
- Республика Чувашия 66
- Пермский край 153
- Кировская область 129
- Нижегородская область 421
- Оренбургская область 221
- Пензенская область 176
- Самарская область 437
- Саратовская область 246
- Ульяновская область 292
- Курганская область 59
- Свердловская область 300
- Тюменская область 95
- Ханты-Мансийский автономный округ 121
- Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- Челябинская область 256
- Республика Алтай 144
- Республика Тыва 199
- Республика Хакасия 124
- Алтайский край 131
- Красноярский край 300
- Иркутская область 350
- Кемеровская область 324
- Новосибирская область 168
- Омская область 131
- Томская область 112
- Республика Бурятия 135
- Республика Саха (Якутия) 141
- Забайкальский край 284
- Камчатский край 43
- Приморский край 127
- Амурская область 84
- Магаданская область 51
- Хабаровский край 102
- Сахалинская область 59
- Еврейская автономная область 51
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 312 927.