Желтая лихорадка унесла жизни 22 человек на юге Нигерии

По меньшей мере 22 человека умерли от желтой лихорадки в южном штате Дельта в Нигерии. Со ссылкой на главу службы здравоохранения региона Морди Ононье об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Восемь человек с подтвержденным диагнозом находятся в больницах. Для сдерживания болезни будут приняты все меры", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Инцидент произошел в общинах Уте Окпу и Ика в штате Дельта. Возбудителем желтой лихорадки является вирус, который переносят комары. Лекарств для ее лечения не существует, однако в 1937 году была разработана вакцина против желтой лихорадки. На сегодняшний день прививка - единственная и важнейшая мера профилактики болезни. До 90% всех случаев желтой лихорадки приходятся на Африку.