Ален Делон отмечает 85-летие

Загадочный киногерой с невероятной харизмой, который умел сказать все, не произнеся ни слова. Эталонный красавец с пронзительными голубыми глазами, один взгляд которых более полувека заставляет трепетать женские сердца по всему миру. Человек с лицом ангела и душой дьявола, потому что так убедительно играть злодеев и циников мог только он. Экспериментатор, провокатор, сердцеед, человек-легенда… Алену Делону 8 ноября исполняется 85 лет.

Это сейчас он звезда кино, актер, режиссер, сценарист, продюсер. А в четыре года маленький Ален не мог понять, почему родители от него избавились, пристроив в приемную семью, глава которой служил охранником тюрьме. В школе он не обременял себя учебой, мечтая о путешествиях. В 15 лет стал учеником мясника, в 17 моряком. Правда, из-за строптивого характера скоро очутился в дисциплинарном батальоне - в Индокитае. "Большинству тогда был 21 год, но мои родители подписали разрешение без колебаний, словно хотели избавиться от меня еще раз. За это я на них зол. Нельзя отправлять 17-летнего парня на войну… 17 лет… Мне было только 17!" - простить родителей Делон не может до сих пор.

После демобилизации ему очень хотелось счастья, настоящего, как в кино. И он вытаскивает свой счастливый билет - встречу с Рене Клеманом, который как раз подбирал актеров для фильма "На ярком солнце" (Plein soleil). Но строптивый 23-летний начинающий актер нагло отвергает предложенную ему роль сына миллиардера и прожигателя жизни Дики Гринлифа и убеждает всех, что именно он должен сыграть Тома Рипли - ненавистника богачей, преступника и убийцу, стремящегося занять свое место под солнцем. В тот момент родился Делон-актер.

Потом были "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Затмение" Микеланджело Антониони, "Мелодия из подвала" Анри Вернея, "Черный тюльпан" Кристана-Жака, "Хищники" Рене Клемана, "Искатели приключений" Робера Энрико, "Бассейн" Жака Жере, "Двое в городе" Хосе Джованни, "Зорро" Дуччо Тессари, "Тегеран-43" Александра Алова и Владимира Наумова, "Полицейская история" Жака Дере, "Возвращение Казановы" Эдуарда Ниэрманса, "Один шанс на двоих" Патриса Леконта… Кино - вот его главная страсть и муза, которой никогда не изменял.

Его картины только во Франции собрали 135 миллионов зрителей, а личное состояние оценивают в четверть миллиарда евро. Делону принадлежат сеть ресторанов, футбольный клуб, среди его брендов - эксклюзивная марка одежды и дорогой парфюм. Говорят, в последние годы он редко бывает в Париже и все чаще в замке на Луаре, где, как гласит легенда, останавливалась Жанна д'Арк. На территории замка он построил часовню, чтобы однажды обрести там вечный покой.

Разгадать феномен Алена Делона пытались многие, но он до сих пор остается человеком-загадкой, мифом. Лишь иногда он сам приоткрывает завесу тайны в своих немногочисленных интервью. Одно из последних он дал "Пари Матч". Вот, что он говорил о себе, своей красоте, истинном счастье и головокружении от успехов.

О настоящем Алене Делоне

- Я никогда не пытался измениться, стать кем-то другим. Я в согласии с собой. Всегда был собой. Не пытался примерять на себя какую-то роль. Я никогда не притворяюсь и говорю то, что у меня на уме, даже если это может кому-то не понравиться. Я и представить себе не мог, что у меня сложится такая судьба, что я стану тем, кем стал. Я вернулся с войны, кино пришло ко мне через женщин, но я уже был тем, кем остаюсь до сих пор. Кроме того, вам не кажется, что этот образ немного состарился?

О красоте

- Красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили. Женщины и не только они. Когда мне предложили сняться в кино, я подумал: "Почему я?" В ответ же мне говорили об этой красоте. Ее упоминали постоянно. Еще мама в детстве. Люди на улицах останавливались, чтобы сказать: "Какой у вас красивый сын!" Но она терпеть не могла, когда меня трогали. Когда мы гуляли с ней в парке, она вешала на мою коляску табличку с надписью: "Смотрите, но не трогайте!" Потом на меня засматривались девушки. Но если бы я понял, что это сила, оружие, я бы не начал жизнь мясником. В конечном итоге все было сделано не мной, а женщинами. Я с ранних лет был без ума от женщин, особенно тех, кто были на пять-десять лет старше меня. Когда я вернулся из армии, то стал жить в Пигаль. Некоторое время спустя несколько девушек зарабатывали мне на жизнь. Они были без ума от меня, потому что, как оказалось, я был красивым. Они дали мне возможность заняться кино. Если бы я не стал актером, то уже точно бы умер.

О самом счастливом периоде в жизни

- Это период с 20 до 28 лет. Я вернулся невредимым из Индокитая, что уже само по себе было чудом. Армия закалила меня. Именно там я полюбил порядок и дисциплину, научился уважать руководство. В этот момент женщины и кино распахнули передо мной объятья. Это было время "На ярком солнце", взлета карьеры, встречи с Рене Клеманом и Роми, моей первой большой любовью. Этот период навсегда оставил свой след в моей памяти и крови, сделал меня тем, кто я сейчас. Я был счастлив. Это было начало успеха.

О работе с великими режиссерами

- Я бы хотел сняться в фильме Люка Бессона. Но он думает, что я неуправляем. На самом деле я никогда не устраивал скандалов ни с одним из режиссеров. Когда я играл у Висконти, Клемана и Мельвиля, то говорил им: "Направляйте меня, говорите, чего вы хотите, здесь я подчиняюсь вам". Я был музыкантом, которому нужен дирижер. Работать с ними было просто замечательно.

О головокружении от успехов

- Я очень внимательно рассматривал все, что со мной происходило. Повторюсь, это судьба. Думаю, мне удается держать дистанцию, хотя все случившееся чудесно и необычайно. Сейчас мне 82 года, но я сижу тут с вами за устрицами! Я рад, что все это было в моей жизни. Мне не пришлось бороться за такую жизнь и карьеру, но что есть, то есть, и все это иногда изумляет меня самого. Я актер по призванию, а не по образованию, я этому не учился. Я ничего для этого не делал. Бросил школу в 14 лет и пошел в армию. Я из тех актеров, какими были Жан Габен, Лино Вентура и Берт Ланкастер. Сильная личность, которую завлекло в кинематограф. И могу сказать без ложной скромности, что добился успеха на этом поприще.

О друзьях

- Иметь настоящих друзей всегда было трудно. Кроме того, почти все уже умерли. Первыми оставили нас Жан-Клод Бриали и Жан-Пьер Кассель. Мы впятером начинали вместе карьеру, а теперь нас осталось трое: Жан-Поль Бельмондо, Жан-Луи Трентиньян и я. Не слишком-то весело. Мои режиссеры и актеры уже умерли. Я был самым молодым, и никого уже не осталось. Женщин у меня больше нет. Мы были большими друзьями с Жанной Моро, но ее тоже не стало. Остается Брижит Бардо.

О старости

- У возраста есть свои последствия: мне трудно ходить, я много сплю и люблю вкусно поесть. Но когда я вижу в Париже свои афиши с фотографиями из "Бассейна", то говорю себе, что с тех пор меня никто не переплюнул.