Постановление правительства Архангельской области от 3 ноября 2020 года № 726-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 4 областного закона от 19 сентября 2001 года № 64-8-03 "О прожиточном минимуме в Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2020 года.

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 1 октября 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области -председатель Правительства Архангельской области А.В. Алсуфьев





Утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 3 ноября 2020 г. № 726-пп

Величина прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2020 года







