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08.11.2020 16:11
Рубрика: В мире

Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда

Текст: Александр Гацак ( София)

8 ноября, в день своего профессионального праздника, болгарские полицейские вышли на протест. Их основным требованием является увеличение на 30 процентов зарплат сотрудников МВД.

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Недовольство работников правоохранительных органов вызвано решением правительства поднять оклады сотрудников 34 административных органов, в число которых полиция не вошла. Участники акции заявляют, что не прекратят демонстрации, пока их требования не будут удовлетворены.

При этом работников МВД поздравили первые лица государства. Так, премьер-министр республики Бойко Борисов поблагодарил их за добрую службу и стойкость, даже когда те "были атакованы провокаторами". Слова главы кабмина прозвучали на фоне продолжающихся в городах Болгарии уже более четырех месяцев подряд антиправительственных протестов. В целом акции проходят мирно, однако, несколько раз были зафиксированы стычки демонстрантов с органами правопорядка.

В мире Европа Болгария

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