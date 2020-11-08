Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда

8 ноября, в день своего профессионального праздника, болгарские полицейские вышли на протест. Их основным требованием является увеличение на 30 процентов зарплат сотрудников МВД.

Недовольство работников правоохранительных органов вызвано решением правительства поднять оклады сотрудников 34 административных органов, в число которых полиция не вошла. Участники акции заявляют, что не прекратят демонстрации, пока их требования не будут удовлетворены.

При этом работников МВД поздравили первые лица государства. Так, премьер-министр республики Бойко Борисов поблагодарил их за добрую службу и стойкость, даже когда те "были атакованы провокаторами". Слова главы кабмина прозвучали на фоне продолжающихся в городах Болгарии уже более четырех месяцев подряд антиправительственных протестов. В целом акции проходят мирно, однако, несколько раз были зафиксированы стычки демонстрантов с органами правопорядка.