Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны

Начальник Генерального штаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что вызванный пандемией COVID-19 глобальный экономический кризис может стать причиной начала третьей мировой войны. Он утверждает, что Британии, а также остальным странам мира, следует "извлечь уроки из истории" на фоне той нестабильности, которую внесла в глобальную жизнь пандемия.

В интервью для Sky News Картер выразил опасения насчет того, что наблюдаемый по всему миру рост региональных конфликтов рискует перерасти в полномасштабную войну и провел аналогию с обстановкой в мире в начале XX века. Он подчеркнул, что нарастающее напряжение в мировых делах может привести к "просчетам".

"Мы должны помнить, что история может быть и не повторяется, но у нее есть ритм. Если вы взглянете на прошлое столетие, то перед обеими мировыми войнами, и я думаю это неоспоримо, наблюдалась эскалация, приведшая к просчетам, которые в конечном итоге привели к войне в таком масштабе, которого мы, надеюсь, никогда больше не увидим", - заявил Картер.

Глава британского генштаба прямо ответил на вопрос журналиста о вероятности третьей мировой. "Я говорю, что это риск, и мы должны осознавать эти риски", - убежден Картер, вновь призвав обратится к прошлому и извлечь из него "правильные уроки".

Рассуждая об особенностях такого будущего конфликта генерал отметил, что британским войскам необходима модернизация, чтобы соответствовать вызовам времени. Картер также отметил, что пандемия COVID-19 показала, насколько важны резервы для армии и какова роль автоматизированных систем ведения боя в будущем. "Прогнозируя на 10 лет вперед, думаю, у нас не должно быть никаких сомнений в том, что война будет выглядеть иначе, в будущем на нашем поле битвы будут роботы - они уже есть сегодня", - подчеркнул Картер. Он заявил, что к 2030-му году "роботы" могут составить до четверти воинского контингента ВС Великобритании.