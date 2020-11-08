Новости

В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей 14:52
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 14:35
СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье 14:17
Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
Мишустин утвердил стратегию развития для станкостроения 11:33
Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год 11:05
В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19 11:02
Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена 10:25
Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC 09:43
Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 14:56
Рубрика: В мире

Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Jeff Overs/BBC/REUTERS Фото: Jeff Overs/BBC/REUTERS
Фото: Jeff Overs/BBC/REUTERS

Начальник Генерального штаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что вызванный пандемией COVID-19 глобальный экономический кризис может стать причиной начала третьей мировой войны. Он утверждает, что Британии, а также остальным странам мира, следует "извлечь уроки из истории" на фоне той нестабильности, которую внесла в глобальную жизнь пандемия.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Британские ученые опровергли данные Бориса Джонсона о коронавирусе

В интервью для Sky News Картер выразил опасения насчет того, что наблюдаемый по всему миру рост региональных конфликтов рискует перерасти в полномасштабную войну и провел аналогию с обстановкой в мире в начале XX века. Он подчеркнул, что нарастающее напряжение в мировых делах может привести к "просчетам".

"Мы должны помнить, что история может быть и не повторяется, но у нее есть ритм. Если вы взглянете на прошлое столетие, то перед обеими мировыми войнами, и я думаю это неоспоримо, наблюдалась эскалация, приведшая к просчетам, которые в конечном итоге привели к войне в таком масштабе, которого мы, надеюсь, никогда больше не увидим", - заявил Картер.

Глава британского генштаба прямо ответил на вопрос журналиста о вероятности третьей мировой. "Я говорю, что это риск, и мы должны осознавать эти риски", - убежден Картер, вновь призвав обратится к прошлому и извлечь из него "правильные уроки".

Рассуждая об особенностях такого будущего конфликта генерал отметил, что британским войскам необходима модернизация, чтобы соответствовать вызовам времени. Картер также отметил, что пандемия COVID-19 показала, насколько важны резервы для армии и какова роль автоматизированных систем ведения боя в будущем. "Прогнозируя на 10 лет вперед, думаю, у нас не должно быть никаких сомнений в том, что война будет выглядеть иначе, в будущем на нашем поле битвы будут роботы - они уже есть сегодня", - подчеркнул Картер. Он заявил, что к 2030-му году "роботы" могут составить до четверти воинского контингента ВС Великобритании.

СВР проинформировала Минск о планах Запада по дестабилизации обстановки
В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошел 31 грузовой вагон
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID