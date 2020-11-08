Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. Напомним, что Университет аккумулирует официальные данные от правительств стран мира, а также информацию из СМИ и других источников. Отмечается, что четверть от этого числа приходится на последние 30 дней, когда во многих регионах мира начал отмечаться новый рост заболеваемости.

На фоне этих данных Buisiness Insider отмечает, что США, где зарегистрировано около 10 миллионов случаев коронавируса, продолжают оставаться страной с наибольшим числом подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В Соединенных Штатах от этой болезни умерло не менее 230 000 человек. Издание утверждает, что с начала пандемии среди заразившихся коронавирусом американцев погибло больше, чем за все военные конфликты с участием армии США, в которых она участвовала с 1945 года.

В глобальном масштабе за время пандемии скончались более 1,25 миллиона человек, выздоровели почти 33 миллиона.

Отмечается также, что страны Европы в совокупности являются вторым по проблемности регионом, опережая Латинскую Америку. На Европу приходится 12 миллионов от всех случаев заражения коронавирусом в мире, а также 24% всех смертей. На одну только Францию за последнюю неделю в среднем приходится около 54,5 тысячи новых случаев заражения. Рост наблюдается в Великобритании и Германии, что вынуждает страны принимать новые ограничительные меры в попытке остановить пандемию.