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08.11.2020 20:37
Рубрика: В мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек

Текст: Юрий Чернов

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек. Напомним, что Университет аккумулирует официальные данные от правительств стран мира, а также информацию из СМИ и других источников. Отмечается, что четверть от этого числа приходится на последние 30 дней, когда во многих регионах мира начал отмечаться новый рост заболеваемости.

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На фоне этих данных Buisiness Insider отмечает, что США, где зарегистрировано около 10 миллионов случаев коронавируса, продолжают оставаться страной с наибольшим числом подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В Соединенных Штатах от этой болезни умерло не менее 230 000 человек. Издание утверждает, что с начала пандемии среди заразившихся коронавирусом американцев погибло больше, чем за все военные конфликты с участием армии США, в которых она участвовала с 1945 года.

В глобальном масштабе за время пандемии скончались более 1,25 миллиона человек, выздоровели почти 33 миллиона.

Отмечается также, что страны Европы в совокупности являются вторым по проблемности регионом, опережая Латинскую Америку. На Европу приходится 12 миллионов от всех случаев заражения коронавирусом в мире, а также 24% всех смертей. На одну только Францию за последнюю неделю в среднем приходится около 54,5 тысячи новых случаев заражения. Рост наблюдается в Великобритании и Германии, что вынуждает страны принимать новые ограничительные меры в попытке остановить пандемию.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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