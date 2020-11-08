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08.11.2020 15:55
Рубрика: Экономика

Что будет дальше с курсом биткоина

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс биткоина - самой популярной криптовалюты - резко поднялся в последние дни. Фактически он снова приблизился к своим же пиковым значениям конца 2017 года, времени наибольшей популярности криптовалют как явления. Рост биткоина - следствие позитива на мировых рынках, начавшегося после президентских выборов в США.

Фото: iStock
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По данным портала coindesk.com, 6 ноября курс биткоина добирался почти до 16 тысяч долларов, к 8 ноября его курс несколько просел, но все равно превышал 15 тысяч долларов. На пике стоимости три года назад биткоин добирался практически до 20 тысяч долларов и пока своего рекорда не повторял.

В последние недели курс биткоина, помимо общей волны позитива на рынках на фоне президентских выборов в США, подталкивают разнородные факторы. "Это и сокращение награды за майнинг в мае, что снизило объем "добычи" и стало фундаментальным драйвером для цены. Среди недавних поздних факторов - преодоление психологического сопротивления - уход выше максимумов июля 2019 и августа 2020 в области 12,5 тысячи долларов. Позже PayPal заявил, что открывает возможность своим клиентам покупать биткоин и ряд других криптовалют, что дало легкий доступ к наиболее популярным криптовалютам для десятков миллионов пользователей", - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Он не исключает, что биткоин может находиться у подножия большого ралли, потенциально способного увести цену в область 40 тысяч долларов, надув еще один пузырь в ближайшие недели и месяцы. "Однако стоит понимать, что по биткоину сложно давать точные прогнозы, ведь его цена - исключительно производная спроса покупателей, так как за ним не стоит ни финансовых показателей, как в случае с компаниями, ни центробанка, как в случае с традиционными валютами", - подчеркивает аналитик.

Частично оживление котировок биткоина стоит связать с неуверенностью, что традиционные валюты не будут резко терять свою покупательную способность в ближайшие месяцы за счет ультрамягкой монетарной политики. "Но инвесторам стоит помнить, что биткоин - не защитный актив. Он резко теряет в цене в случае обвала мировых рынков. То есть это рисковый способ сохранить и нарастить капитал в период экономического роста, но не защита от турбулентности", - предупреждает Купцикевич.

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