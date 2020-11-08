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08.11.2020 10:21
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Валюта

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Рубль выглядит неплохо, он отыграл часть геополитической премии, а также укреплялся в числе лидеров среди сопоставимых валют.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
От пандемии больше всего пострадали регионы с высокими доходами

Рынки смирились с возможной победой Байдена на президентских выборах США и теперь обращают внимание на факторы, которые могут минимизировать потери после возможного его прихода к власти. Сенат Конгресса США остается за республиканцами, а значит Байдену и демократической партии будет сложнее отменить налогово-регуляторные послабления, введенные ранее Трампом. Для рубля это также позитив, поскольку принятие нового пакета стимулов в США будет поддерживать интерес к высокодоходным активам и валютам.

Несмотря на это, у российской валюты достаточно поводов для пессимизма. В частности, ситуация с пандемией в мире остается сложной, особенно у ключевого торгового партнера России - Евросоюза. Цены на нефть не смогут долго игнорировать введение жестких ограничений в ряде стран. Рано или поздно инвесторам придется скорректировать вниз свои прогнозы по спросу на энергоносители с последующей негативной проекцией на цены. В России эпидемиологическая ситуация также напряженная, экономика уже практически потеряла восстановительный импульс, что также вызывает опасения, в том числе и вокруг рубля. Мы не ожидаем дальнейшего укрепления рубля на неделе и предполагаем диапазон 77-79 рублей по курсу доллара.

Нефть

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Полагаем, что цены на нефть Brent удержатся в диапазоне 39-42 доллара за баррель. При этом на рынке сохраняются понижательные риски.

В целом нефтяной рынок сейчас определяется тремя основными факторами: общий фон на финансовых рынках, вторая волна коронавируса и реакция на них со стороны стран ОПЕК+.

Общий фон на мировых площадках будет во многом определяться подведением итогов выборов в США и развитием ситуации с COVID-19 в США и Европе. Сценарий спорных выборов будет негативным для рисковых активов и нефтяных цен. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых.

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Рекордное число заражений коронавирусом и смертельных исходов в США и Европе грозит новыми ограничениями крупнейших экономик и сокращениями потребления топлива. На транспортные перевозки приходится около 70% глобального спроса на нефть. Усугубляет ситуацию на нефтяном рынке быстрое наращивание добычи нефти в Ливии, которая увеличила производство за два месяца с 100 тысяч баррелей в сутки до почти 1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+, которые выступают "регулятором" рынка, внимательно отслеживают ситуацию на нефтяном рынке и грамотно управляют ожиданиями. Как только цены Brent упали ниже 40 долларов за баррель, в СМИ появилась информация, что страны ОПЕК+ выступают за то, чтобы отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн баррелей в сутки. Кроме этого, Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы даже увеличить сокращение добычи в случае дальнейшего ухудшения ситуации со спросом.

По сути страны ОПЕК+ за счет собственной добычи покупают время до того момента, когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль. Пик заражений COVID-19 в США, Европе и России ожидается в ноябре-декабре. При этом рынки закладываются на то, что в начале следующего года появится массовая эффективная вакцина от коронавируса. Таким образом, в течение нескольких месяцев можно ожидать улучшения ситуации со спросом на нефть и уменьшения давления на нефтяные цены.​

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Для американских индексов неделя скорее всего будет волатильной. С одной стороны - фактор выборов, новые рекорды случаев коронавируса и возвращение локдуанов в Европе. С другой - отличная статистика рынка труда в октябре и воодушевляющие комментарии чиновников ФРС США. Американская экономика уверенно восстанавливается, возможность новых локдаунов даже не озвучивается, неопределенность с выборами вероятно закроется уже на следующей неделе. Все это дает основание ожидать продолжение позитивных настроений.

Фото: iStock
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Для российских же индексов позитива достаточно мало, чему в немалой степени способствуют нестабильность рубля, динамика цен на нефть и статус одного из наиболее рисковых развивающихся рынков. Скорее всего, российские индексы будут во многом следовать за американскими. Однако, отдельные истории могут показать и ускоренный рост - например тот же техсектор или производители промышленных металлов. Составляющая значительную долю в российских индексах нефтянка вероятно будет ограничивать позитивную динамику.

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