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08.11.2020 22:46
Рубрика: Спорт

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ЦСКА одолел "Ростов" и сохранил лидерство в РПЛ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8305)
Московский ЦСКА одержал пятую победу подряд в матчах чемпионата России. В 14-м туре армейцы обыграли на своем поле "Ростов" со счетом 2:0 и закрепились на первой строчке.
ЦСКА реабилитировался за поражение от "Фейеноорда" в Лиге Европы, уверенно обыграв "Ростов". Фото: Михаил Синицын/РГ ЦСКА реабилитировался за поражение от "Фейеноорда" в Лиге Европы, уверенно обыграв "Ростов". Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА реабилитировался за поражение от "Фейеноорда" в Лиге Европы, уверенно обыграв "Ростов". Фото: Михаил Синицын/РГ

С апреля 2018 года "красно-синие" не могли одолеть дончан в Премьер-лиге. Последний визит команды Валерия Карпина в Москву обернулся для ЦСКА поражением со счетом 1:3. Однако с той поры обе команды сильно изменились. Особенно "Ростов".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Спартак" сыграл вничью на выезде с "Уралом"

Совсем недавно ростовчане продали нескольких лидеров, а перед поединком на Песчаной Карпин потерял ряд игроков из-за травм. Речь об Алексее Козлове, Хорене Байрамяне, Матиасе Норманне и Павле Мамаеве. Как видно, проблемы с составом у гостей были. Тем не менее при определенных раскладах они могли заработать одно очко.

В середине второго тайма при счете 1:0 бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко не реализовал пенальти. Хозяев спас Игорь Акинфеев, ногой отразивший удар бывшего одноклубника и признанный затем лучшим игроком матча.

- Были глупые мысли, что любой мяч может залететь. Удалось зацепить мяч ноготком. Скоро мне сломают эту ногу, если будут так бить, - сказал Акинфеев в эфире телеканала "Матч Премьер". - У Романа очень хитрый удар. Я вспомнил прошлую игру в Ростове - тогда было нечто похожее. Понимали, что после матча в Нидерландах нужно побеждать, иначе будет негатив. Хотелось уйти на мини-перерыв с хорошим настроением. Рад, что получилось.

- У нас было солидное преимущество по голевым моментам, по предголевым тоже. Группа атаки не всегда вовремя заходила в штрафную, и потому мы так много били издалека. В защите действовали качественно, нашли баланс. Почему нет такой свежести в еврокубках? Давайте не будем сравнивать наш чемпионат и Лигу Европы. Со всеми соперниками, за исключением "Фейеноорда", мы смотрелись лучше, - сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Впервые в сезоне в двух турах подряд потерял очки "Спартак". Москвичи не сумели победить на выезде "Урал", дважды по ходу встречи ведя в счете - 2:2.

К слову, примечательно, что "красно-белые" начали буксовать с того момента, как в прессе заговорили о переговорах руководства клуба с Тедеско относительно продления контракта. Повлияли ли эти слухи на главного тренера московской команды или нет - вопрос. Сам он предпочитает уходить от этой темы и размышлять только о насущных делах.

- Игрой против "Урала" я в принципе доволен. Первый тайм был чуть похуже, не было контроля мяча, к которому мы привыкли. После перерыва ребята контролировали ситуацию, но футбол - странная штука. Здесь, на этом стадионе, каждый раз война, каждый поединок. Я посмотрел много матчей уральцев и хочу сказать, что с другими командами они не настолько агрессивно играют, - сказал Тедеско.

Тем временем чемпион страны "Зенит" обыграл на своем поле в центральном матче тура "Краснодар" - 3:1. Победу хозяевам принес точный удар Артема Дзюбы в концовке встречи при счете 1:1.

Напомним, что питерцы и краснодарцы участвуют в этом сезоне в групповой стадии Лиги чемпионов. Но, если откровенно, шансов пробиться в плей-офф у них осталось немного: после трех туров наши команды набрали по одному очку. В такой ситуации логично больше внимания удалять национальному первенству.

Как и в поединке с "Севильей", краснодарцы повели в счете: уже на 17-й минуте с пенальти отличился Маркус Берг. Впрочем, "Зенит" не только сравнял счет, но и выиграл: отличились Далер Кузяев, Дзюба и Алексей Сутормин.

В параллельном матче "Динамо" разгромило на своем поле в столичном дерби "Локомотив" - 5:1. "Железнодорожники" потерпели третье поражение подряд в РПЛ и остались на восьмой строчке.

Тем временем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет национальной команде в ближайших матчах. Слова специалиста приводит пресс-служба сборной. Ранее в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. Таким образом, Артем не примет участия в играх с Молдавией (12 ноября), Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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