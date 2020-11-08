Death Stranding исполнился год. Как Кодзима предсказал пандемию коронавируса

8 ноября игра Death Stranding от студии Kojima Productions отмечает свою первую годовщину. Ровно год назад Сэм Бриджес впервые отправился в путешествие по бескрайним постапокалиптическим пустошам, чтобы снова объединить общество, разрозненное одной большой масштабной проблемой.

И мир - наш реальный мир - тогда был совершенно другим, нежели сейчас. И никто даже не догадывался и не подозревал, что через несколько месяцев земной шар начнет накрывать эпидемия ранее неизвестной болезни, а выходить из дома станет небезопасно.

Кроме, возможно, одного человека - Хидэо Кодзимы. В своем детище геймдизайнер нарисовал картину мрачного будущего, в котором цивилизации, в привычном ее понимании, наступил конец, а все население вынужденно прятаться в подземных городах-бункерах, потеряв всякую связь друг с другом.

Во всех диалогах, письмах и найденных записках в Death Stranding сквозит бесконечная тоска людей по былым временам - когда можно было без опасения гулять на улице, ходить в гости, летать на самолетах в другие страны и т.д.

Даже главный герой в игре страдает от редкой специфической болезни - гаптофобии - навязчивого страха от прикосновений окружающих - как будто он боится подхватить опасных микробов.

Назвать подобную концепцию прозорливой, значит не сказать ничего. Очень завуалировано и многослойно Death Stranding на фоне декораций конца света рассказывает, как можно преодолеть кризис.

Через героя Нормана Ридуса проект о похождениях курьера, словно метафорический Кот Леопольд, призывает людей быть добрее друг к другу в столь сложное время, показывая, что в схватке палок и веревок победит гибкость и сплоченность, а не грубая сила.

Ведь нынешний коронавирус, о природе которого до сих пор известно преступно мало, убивает не только людей со слабым здоровьем. Он напрямую влияет на связи даже между здоровыми и физически крепкими людьми - ведь теперь даже перед пятничной встречей в баре стоит крепко подумать, стоит ли оно того.

Так и теряется связь и контакты даже между близкими людьми, сначала переходя в онлайн, а потом и исчезая вовсе.

Пусть в итоге Death Stranding получила очень смешанные отзывы от профильной прессы - не всем по душе пришлись новаторские механики и инновации в игровом процессе - а сюжет многим показался слишком запутанным, пафосным и непонятным. Таким образом, к мему о том, что "Кодзима Гений", можно относиться со здоровой долей иронии, но вот пророческий талант японца отрицать с каждым днем все сложнее.

Играйте в хорошие игры и не теряйте связь со своими родными и близкими.