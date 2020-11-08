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08.11.2020 17:41
Рубрика: Власть

Законы карьеры

Для молодых юристов создадут социальные лифты
Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России проведет VII Юридический форум стран БРИКС. Мероприятие пройдет 18-19 ноября в режиме видеоконференции.

Как сообщил "РГ" председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, помимо прочего эксперты форума обсудят механизмы реализации личностного потенциала в юридической сфере и создания социальных лифтов для молодых юристов. Профессиональное сообщество должно создавать механизмы, обеспечивающие продвижение наверх талантливой и добросовестной молодежи.

Фото: iStock
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В частности, Ассоциация юристов создает площадки для общения профессионалов и реализации социально значимых проектов, активная работа в рамках АЮР открывает перед молодыми юристами серьезные возможности.

"Еще одна важная тема форума: право в эпоху цифровой трансформации общества, - говорит Владимир Плигин. - Внедрение новых технологий обусловливает изменения не только социальной жизни общества в целом, но и правовых институтов. Спикеры форума уделят особое внимание вопросам разработки правовых основ функционирования новых сфер деятельности, в частности сферы искусственного интеллекта и информационной безопасности".

Безусловно, также особую актуальность сегодня приобретают темы социальной защиты в условиях пандемии. Как отметили в пресс-центре форума, юридический форум стран БРИКС станет платформой для профессионального обмена опытом и идеями, упрочения верховенства закона и совершенствования международного права.

Власть Право Международные организации БРИКС

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