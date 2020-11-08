Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не поможет национальной команде в ближайших матчах. Ранее в интернете появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

По словам Станислава Саламовича, сложившаяся ситуация "не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения".

"Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по данному поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает: сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.

Черчесов отметил, что футболисты должны соответствовать статусу национальной команды как на поле, так и за его пределами.

"В связи с этим принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого игрока. У Артема будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды эта тема больше подниматься не будет", - сказал Черчесов.

Напомним: 12 ноября Россия встретится в товарищеской игре с Молдавией, а 15 и 18 ноября сыграет на выезде с Турцией и Сербией в рамках Лиги наций.