Эво Моралес возвращается в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес намерен в понедельник вернуться на родину. Почти год он был вынужден провести за границей после произошедшего в ноябре 2019 года в стране военного переворота. И вот теперь, после победы на президентских выборах его соратника Луиса Арсе и отмены ордера на арест, Моралес, наконец, сможет вернуться в Боливию.

Об этих своих планах он говорил во многих интервью, которые раздавал в последнее время. И сейчас лишь подтвердил, что ничего не изменилось. "В воскресенье "Движение к социализму" сформирует правительство (Арес официально вступит в должность президента - прим. "РГ"), а в понедельник Эво прибудет в Боливию", - отметил Моралес накануне на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где проживает с декабря прошлого года. Экс-президент выразил надежду, что " никаких юридических проблем не возникнет". Он также поблагодарил Аргентину, давшую ему убежище на эти 11 месяцев, и Мексику за ее усилия в разрешении политического кризиса в Боливии. Экс-президент отметил, что убедительная победа Арсе, набравшего свыше 55 процентов голосов, является лучшим доказательством того, что на выборах 2019 года не было никаких фальсификаций.

Не обошлось без обвинений в адрес США. Именно на них Моралес возлагает ответственность за переворот, который произошел в Боливии год назад. По его словам, устранение от власти его партии "Движение к социализму", ее запрет привел бы к разрушению национальной экономики. Но планы США провалились, подчеркнул Моралес.

Что касается его планов на будущее, то 61-летний экс-президент намерен посвятить себя сельскому хозяйству. "Я мечтаю устроить бассейны, рыбные фермы", - рассказал он. При этом Моралес пообещал не оставить без внимания политику и профсоюзную деятельность, поделиться своим опытом с молодежью, а если понадобится, то и с новым президентом Боливии.

Напомним, политический кризис в Боливии возник после выборов в октябре 2019 года. Эво Моралес набрал на них 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Этого было достаточно, чтобы Моралес победил уже по итогам первого тура. Но оппозиция отказалась признавать результаты голосования. К тому же она была не согласна с тем, чтобы президент пошел уже на четвертый срок. В итоге по стране прокатились акции протеста и забастовки. А армия обратилась к главе государства с просьбой отказаться от своего поста, чтобы восстановить мир и стабильность на благо Боливии. Моралес уступил и подал в отставку. А затем покинул страну, отправившись в Мексику.

Временным президентом Боливии стала представитель оппозиции Жанин Аньес, прежде занимавшая кресло второго вице-спикера сената парламента. Это стало неожиданностью, поскольку она была далеко не первой в очереди, но все остальные претенденты (сторонники Моралеса) сложили свои полномочия. Новые власти выдали ордер на арест экс-президента. Причем сделано это было в рамках "расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма".

Новые выборы должны были состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса они несколько раз переносились на более поздние сроки. В итоге голосование состоялось лишь 18 октября. Партию Моралеса "Движение к социализму" представлял Луис Арсе, бывший министр экономики, которого, кстати, считают автором боливийского экономического чуда (в течение всего периода нахождения у власти Моралеса экономика только росла). Он получил свыше 55 процентов голосов, а его ближайший соперник центрист Карлос Меса, представлявший коалицию правых сил, - менее 30 процентов. Наблюдатели не нашли к чему придраться, и соперники Арсе признали свое поражение.