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08.11.2020 06:00
Рубрика: Власть

Глава Гознака рассказал о возможной модели электронного паспорта

Текст: Игорь Зубков
Электронный паспорт должен представлять собой ID-карточку с чипом, на котором находятся основные данные по человеку, включая биометрические данные, и электронная подпись, считает глава Гознака Аркадий Трачук.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

"Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов, - отметил он в интервью "Российской газете". - При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность в том, что вы держите в руках подлинный документ".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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У этой ID-карты может быть "клон" в виде мобильного приложения, который позволит человеку выполнять широкий спектр действий, за исключением случаев, где требуется более высокий уровень идентификации, - считает Аркадий Трачук. "Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной", - сказал он, подчеркнув, что модель электронного паспорта еще обсуждается.

Прототип электронного паспорта был представлен еще в прошлом году, однако пандемия затормозила проект, и дискуссии о модели нового паспорта так и не были завершены.

"Никаких технических препятствий нет ни с нашей со стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом, - отметил Трачук. - Все вопросы либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это все - предмет текущих обсуждений".

Полностью интервью с генеральным директором Гознака Аркадием Трачуком читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

Власть Право Личные документы Правительство Минфин Объединение "Гознак" Выдача российских паспортов

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