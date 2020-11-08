Гол Миранчука принес "Аталанте" ничью в матче с "Интером"

В одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Интер". Встреча закончилась вничью 1:1.

Открыли счет гости: в начале второй половины отличился Лаутаро Мартинес. Сразу после гола на замену в составе хозяев вышел Алексей Миранчук, всего во второй раз появившийся на поле с момента перехода в "Аталанту". Как и в своем предыдущем поединке в Лиге чемпионов с "Митьюлланном", россиянин забил гол: на 79-й минуте он принял мяч после передачи Луиса Мурьеля и точным ударом в нижний угол ворота Самира Хандановича поразил цель.

В турнирной таблице "Аталанта" идет на пятом месте, имея в своем активе 13 очков. На шестой строчке с 12 очками расположился "Интер".