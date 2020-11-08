Гознак заинтересовался биометрией и большими данными

Гознак в ходе первой корпоративной акселерационной программы получил 179 заявок, выбрал четыре команды-финалиста, рассматривает разные варианты продолжения сотрудничества - начиная с проведения совместных исследований и заканчивая вхождением в капитал стартапа, если будет видна очевидная синергия. Об этом генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал в интервью "Российской газете".

Компания интересуется разработками стартапов по нескольким направлениям на стыке своих традиционных продуктов (банкноты, документы) и новых технологий: идентификация и биометрия, обработка больших данных и машинное обучение, прослеживаемость и маркировка товаров, промышленные роботы, печатная электроника и новые методы обработки промышленных видов бумаг.

"Так, с компанией TEN Flecs мы в настоящее время заключаем соглашение о совместных исследованиях по интересующим нас направлениям, - сказал Аркадий Трачук. - С командой E-Style готовимся проводить совместные испытания с целью определить возможности применения их материалов в нашем производстве. Решения в области печатной электроники, предлагаемые двумя этими стартапами, имеют потенциал применения при изготовлении этикеточной продукции и ID-документов с длительным сроком службы. Совместно со стартапом PigData и двумя крупными клиентами ЦОД Гознака сейчас запускается сразу два пилотных проекта в сфере обработки больших данных. В торговом салоне Московского монетного двора установлен экспериментальный аппарат разработки компании Custody Bot, который автоматически скупает золотые инвестиционные монеты. Это фактически робот-ломбард, который, в случае успешных тестов, потенциально способен запустить вторичный и последующие обороты инвестиционных монет из драгоценных металлов на нашем рынке".

Трачук отметил недостаток надежных решений по биометрической идентификации на российском рынке.

"Например, у популярной идентификации по лицу есть свои определенные недостатки и есть присущие этому виду биометрии риски подделки. Для того, чтобы такие риски нивелировать, нужна комбинация разных видов идентификации, причем необязательно только биометрической. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись новые способы идентификации, быстрые и надежные. Которые позволяли бы просто проходить паспортный контроль, спецконтроль в аэропорту, например, и при этом обеспечивали бы удобный контроль в системе выдачи идентификационных документов, в правоохранительной деятельности и так далее. При этом нужно добиться необходимого уровня защиты персональных данных и защиты личности, потому что проблема компрометации биометрических данных все еще существует. Есть различные подходы к идентификации по биометрии, начиная со стандартных вроде отпечатков пальцев или лица, и заканчивая поведенческой биометрией, когда фиксируется реакция человека в различных ситуациях. Пространство для творчества очень большое, и если у кого-то есть идеи на этот счет, мы готовы их обсуждать".

Полностью интервью с генеральным директором Гознака Аркадием Трачуком читайте в ближайших номерах "Российской газеты"