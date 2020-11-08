Индексировать маткапитал теперь будут раз в год

Новости

Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его 18:11
Дзюба попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром" 17:43
Президент Мексики не стал поздравлять Байдена 17:29
Мясников: Антибиотики могут спровоцировать необратимую глухоту 17:14
Выпуск вакцины "Спутник V" запустят на четвертом фармпредприятии 17:07
Полиция Бангкока применила водометы против манифестантов 16:55
Прокуратура взяла на особый контроль двойное убийство в Подмосковье 16:39
Болгарские полицейские вышли на митинг против низкой оплаты труда 16:11
Эксперт оценил последние секунды полета Александра Колтового 15:56
Что будет дальше с курсом биткоина 15:55
Новак: Срок подключения населения к газовой сети сократится до 135 дней 15:40
В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей 14:52
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 14:35
СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье 14:17
Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 17:55
Рубрика: Экономика

Прибавка в семье

Индексировать маткапитал теперь будут раз в год
Текст: Елена Манукиян
С 2021 года индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно, об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства".
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке

В Минтруде рассказали, что с 1 января маткапитал вырастет на 3,7% и, если он был получен до 2020 года или в 2020 году на первого ребенка, составит 483 882 рубля. Со следующего года также начнет индексироваться доплата к нему. Она полагается семьям, в которых после 1 января 2020 года родился второй ребенок, при условии, что и первенец появился на свет не ранее 2020 года. Размер такой доплаты в следующем году увеличится на 5550 рублей, до 155 550 рублей. В результате максимальная сумма сертификата составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году. Право на индексацию маткапитала получат также те семьи, которые частично уже воспользовались его средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увеличен остаток суммы. Всего на выплату маткапитала в 2021 году в федеральном бюджете запланированы средства в размере 443,3 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за пять лет. Его размер вырос с 453 026 рублей до 466 617 рублей. С начала действия госпрограммы - 2007 года - сертификат получили 10 млн семей, 8 млн из которых уже воспользовались его средствами. Более полумиллиона семей в 2020 году стали обладателями маткапитала без обращения за ним - в проактивном режиме. Уведомление о том, что документ выпущен, пришло родителям в личном кабинете на портале госуслуг почти одновременно с оформлением свидетельства о рождении ребенка. Кстати, по данным Минтруда, россияне по-прежнему чаще всего тратят маткапитал на улучшение жилищных условий (более 60%).

С 2020 года маткапитал разрешено использовать на строительство жилого дома на садовом участке, если земля принадлежит одному из членов семьи и получено разрешение на строительство.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения