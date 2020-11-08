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08.11.2020 13:11
Рубрика: Общество

Как поступить в МГУ: главный вуз страны проводит День открытых дверей

Текст: Мария Агранович
В МГУ им. Ломоносова в это воскресенье проходит День открытых дверей. По традиции ректор Московского университета Виктор Садовничий выступил с лекцией, в которой рассказал об истории МГУ и о том, как развивается и преображается старейший вуз страны.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Конечно и лекция, и сам день открытых дверей проходит сегодня онлайн, но тем больше ребят - потенциальных абитуриентов МГУ из России и других стран - смогут подключиться к эфирам и узнать все о поступлении МГУ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В МГУ появятся 7 новых научно-образовательных школ

- Московский университет сегодня - это 41 факультет, 377 кафедр, около 40 научно-исследовательских центров и институтов, - рассказал Виктор Садовничий. - У МГУ 7 филиалов, в том числе 6 за рубежом. У нас учатся около 40 тысяч студентов, из которых более 10 тысяч - иностранцы. У МГУ 4 своих суперкомпьютера и 6 космических спутников.

По словам ректора, МГУ - единственный университет, где сохранено такое количество научных институтов, в которых могут получать образование аспиранты и магистры. Кроме того, у МГУ две собственные специализированные школы - СУНЦ им. Колмогорова и Университетская гимназия.

Вообще работа со школьниками - один из "коньков" вуза. Кроме подготовки в школах (кстати, их выпускники поступают не только в МГУ, но и в другие ведущие вузы, но - поступают обязательно), университет проводит несколько олимпиад для школьников, участие и победа в которых дают льготы при поступлении. Кстати, в некоторых из них еще можно успеть поучаствовать. Например, в ноябре идут отборочные туры на олимпиаду школьников "Ломоносов" по 27 профилям. С 19 ноября - дистанционный отборочный тур олимпиады "Покори Воробьевы горы". Отбор на Всероссийскую олимпиаду "Нанотехнологии - прорыв в будущее" стартовал буквально только что - 1 ноября.

Помимо уникального университетского образования - вуз сохранил на многих направлениях шестилетний специалитет, с 2011 года выдает дипломы собственного образца на русском и английском языках, учит по своим образовательным стандартам - у МГУ большой задел на будущее.

- В 2021 году мы открываем междисциплинарные магистерские программы по направлениям, которых еще нет ни в России, ни в мире. Например, "Медицинская эпидемиология", "Экология и управление биосистемами", "Безопасность деятельности в околоземном космическом пространстве", "Когнитивная нейронаука", "Физика острочастиц и темная материя", - рассказал Виктор Садовничий.

Современное время требует давать ответы на вызовы, которые диктует и природа, и общество, и развитие человечества.

Фото: Photoxpress
В 2020-м в университеты России поступили более миллиона первокурсников

- Мы пошли по пути создания новых научно-образовательных школ. Их семь, и заниматься там будут важнейшими проблемами: тут и исследования мозга, и сохранение культурно-исторического наследия, и сложные системы, и синтетическая биология, и кванты, и цифровая медицина, - пояснил Садовничий и особо отметил: школы - это не новые факультеты, а объединения ученых на платформе исследований.

- Это будет новое лицо МГУ, новый шаг, - подчеркнул ректор. - Конечно, все факультеты сохраняются, но по новейшим направлениям подготовка будет идти в рамках научных школ.

Еще одна новинка - Инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы", который появится в МГУ в ближайшем будущем. Строительство центра начинается прямо сейчас - на территории главного здания, рядом с библиотекой. В нем будет несколько кластеров: управленческий, наногтех, космос, геотех, биомед, инжиниринг, инфотех, междисциплинарный. Центр будет рассчитан на ребят, которые выберут для себя траектория создания новых технологий, открытия новых явлений.

- Образно говоря, это будут те гаражи, где человек садится, начинает паять микросхемы, а потом получается продукт, который мы все знаем под брендом Apple, - прокомментировал Садовничий. - Это технологический прорыв технологий, очень захватывающий проект, это будущее университета, его будущее.

Блиц от ректора

Как подавать документы в 2021 году?

- Лично или дистанционно через систему электронной подачи документов webanketa.msu.ru

Нужна ли медсправка?

- Нужна при поступлении на факультет фундаментальной медицины (специальности "Лечебное дело" и "Фармация") и факультет психологии (специальность "Педагогика и психология девиантного поведения"). На остальных факультетах медсправка для поступления не требуется.

На выбранных факультетах разные дополнительные вступительные испытания. Можно ли сдавать несколько ДВИ?

- Да, можно. Как правило, дополнительные испытания по разным предметам в МГУ проводятся в разные дни.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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