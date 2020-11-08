Постановление правительства Кировской области от 6 ноября 2020 года № 572-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова "до 10.11.2020 включительно" заменить словами "до 10.12.2020 включительно".

1.2. Абзац пятый подпункта 1.7 дополнить словами ", с 25.11.2020 по 08.12.2020, с 09.12.2020 по 22.12.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







