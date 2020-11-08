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08.11.2020 22:44
Рубрика: Спорт

Твердо стоит на коньках

Косторная опережает Трусову на турнире в Казани
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8305)
На этапе Кубка Россxии в Казани свой первый старт под руководством Евгения Плющенко проводит чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная, покинувшая группу Этери Тутберидзе. Фигуристка лидирует после короткой программы, опережая Александру Трусову и Майю Хромых.

Косторную мы видели только на контрольных прокатах сборной в сентябре. И то спортсменка, потерявшая из-за перехода время на подготовку в межсезонье, показала там только короткую программу. Несмотря на то что Алена получила самые высокие баллы в Казани, оптимальную форму она по-прежнему не набрала. Косторная не стала рисковать и ограничилась лишь акселем в 2,5 оборота. Кроме того, исполнила каскад "тройно флип-тройной тулуп" со степ-аутом на приземлении. Еще одна неожиданная помарка случилась на вращении "бильман", но спортсменка смогла спасти элемент.

Фото: РИА Новости
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Кстати, возможно, что ошибки - это следствие того, что Косторной пришлось разнашивать новые коньки перед турниром. Старые пришли в негодность как раз после одной из неудачных попыток исполнить тройной аксель на тренировке.

Но даже за такой неидеальный прокат Алена получила 78,15 балла. Короткую программу ей проиграла Александра Трусова (77,42), которая также перешла из группы Этери Тутберидзе и стала "Ангелом Плющенко".

Саша уже выиграла московский этап у Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, правда, за счет четверных прыжков в произвольной программе. Тогда в короткой программе Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но ошиблась. В Казани, как и в Москве, чистого прыжка мы не увидели. Но Саша, в отличие от той же Алены, не боится рисковать и идет к своей цели, понимая, что отставание от соперниц после первого дня соревнований может сократить только четким приземлением с "трикселя".

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