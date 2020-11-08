4 июля 2020 года вступили в силу поправки в Основной Закон. Конституционные изменения касаются ряда важнейших сфер государственной и общественной жизни: социальной, экономической, политической, нравственно-духовной.

Павел Крашенинников уверен, что Госсовет будет выступать как "площадка" для обсуждения возникающих проблем, поиска путей их решения. Фото: Сергей Куксин/РГ

Большой блок поправок посвящен развитию политической системы и повышению эффективности функционирования государственного механизма. Среди прочего конституционное развитие получат институты, деятельность которых направлена на обеспечение реализации главой государства своих полномочий.

Впервые в Конституции России появились положения о Государственном Совете Российской Федерации. Согласно ст. 83 Конституции Государственный Совет формируется президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Задача Госсовета - оказывать президенту содействие в осуществлении этих важнейших полномочий. Поэтому справедливо, что обновленный статус Госсовета должен определить специальный Федеральный закон.

При подготовке текста поправок развернулась дискуссия в отношении уровня законодательного акта, который будет регламентировать деятельность Госсовета. Звучали предложения, что здесь нужен Федеральный конституционный закон. Они были оформлены даже в виде официальных поправок к законопроекту.

Однако в данном случае, полагаю, достаточно Федерального закона. По аналогии с Советом Безопасности.

Здесь сразу надо оговориться, что полномочия Госсовета не будут пересекаться с полномочиями Совета Безопасности, изначально упомянутого в Конституции.

В поправках отдельно раскрываются ключевые функции Совета Безопасности. Они касаются вопросов национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

В современной России Государственный совет при президенте существует уже 20 лет - с сентября 2000 года. Государственный совет образован указом президента РФ от 01.09.2000 N 1602 "В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Этим же указом утверждено положение "О Государственном Совете Российской Федерации", которое до вступления в силу Федерального закона о Госсовете определяет его задачи и организацию деятельности. Возглавляет Госсовет президент Российской Федерации.

Придание Госсовету конституционного статуса свидетельствует о важности диалога между различными элементами системы публичной власти

Один из основных векторов Госсовета - координация взаимоотношений между федеральной и региональной властью. При этом его компетенция сейчас определена довольно широко. Это позволяет президенту использовать ресурсы Госсовета по различным значимым вопросам.

О важности развития Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов, говорил президент в своем Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Действительно, непосредственное региональное представительство при обсуждении ключевых государственных вопросов не только способствует развитию конституционного принципа федерализма (ст. 1 Конституции РФ), но и будет служить претворению в жизнь нового конституционного принципа единства системы публичной власти.

Это проявилось уже в текущей ситуации борьбы с пандемией и ее последствиями. Госсовет активно включился в работу. Распоряжением президента была образована рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Напомню, что история Госсовета как органа, выполняющего при руководстве страны те или иные государственные задачи, началась задолго до 2000-х годов нашего века. "Жизнь" Государственного совета отсчитывается с начала XIX столетия. Манифестом от 1 января 1810 года Александр I объявил об образовании этого органа.

Государственный совет с 1810 по 1906 год действовал как законосовещательный орган при императоре. Его учреждение было одним из элементов программы преобразования системы власти в России, разработанной Михаилом Сперанским. В Манифесте 1810 года особо указывалось, что проекты всех "законов, уставов, учреждений в первообразных их начертаниях" рассматривались Госсоветом и поступали к императору с приложением мнения Госсовета.

На рассмотрение Госсовета также поступали "вопросы внутреннего управления, требующие отмены или дополнения прежних положений; меры и распоряжения общие; внутренние меры, в чрезвычайных случаях приемлемые; объявление войны, заключение мира; ежегодные сметы общегосударственных приходов и расходов; все дела, по коим отсуждается часть государственных доходов или имуществ в частное владение; отчеты всех министерств в управлении принадлежащих к ним частей".

Председателем Госсовета был император. В его отсутствие место председателя занимало лицо, указанное императором. В 1812-1865 годах пост председателя Госсовета занимал председатель Комитета министров, а с 1865 по 1905 год председателями Госсовета были великие князья. Если на заседании Госсовета присутствовал император, то председательство переходило к нему.

Госсовет принимал непосредственное участие в подготовке первого Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. После принятия решения о создании Государственной Думы Совету были предоставлены законодательные полномочия. Манифестом от 20 февраля 1906 г. "О переустройстве Государственного совета" провозглашалось, что "со времени созыва Государственного совета и Государственной Думы закон не может воспринять силы без одобрения Совета и Думы".

По сути, Государственный совет был преобразован в верхнюю палату российского парламента, половина членов которой назначалась императором, а другая половина избиралась от различных сословных и профессиональных курий. Нижней палатой была Государственная Дума.

Государственный совет рассматривал принятые Государственной Думой законопроекты до их утверждения императором. Из-за политических изменений Государственный совет прекратил свое существование после Февральской революции 1917 года.

Возвращаясь к современным реалиям, надо подчеркнуть, что теперешняя конструкция Госсовета (даже с учетом конституционных поправок) не предполагает, конечно, такого функционала. Госсовет не дублирует и не может дублировать, например, роль нынешней верхней палаты парламента - Совета Федерации. Речь идет о принципиально разных задачах и функциях (несмотря на наличие в обоих представительства регионов).

Законотворческих полномочий у Госсовета нет. Не может Госсовет, конечно же, и самостоятельно решать вопросы, отнесенные Конституцией к полномочиям президента. Это орган при президенте, созданный в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений. Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны. Мы это видим сейчас на примере действий федеральной и региональной власти по борьбе с коронавирусом.

Конституционные поправки выпукло показывают функционал Госсовета в части участия в выработке государственной стратегии. Его компетенция расширена с учетом и на основании нынешних задач и практики работы этого органа. Придание Госсовету конституционного статуса свидетельствует о важности диалога между различными элементами системы публичной власти. Конституционное закрепление функций Госсовета корреспондирует полномочиям президента обеспечивать согласованные действия органов публичной власти.

Внесенный в Государственную Думу президентом 14 октября 2020 года проект федерального закона "О Государственном Совете Российской Федерации" определяет статус Государственного совета как конституционного государственного органа, предусматриваются организационно-правовые основы его формирования и деятельности в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти.

В законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти, под которой понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Как и сейчас, Госсовет будет возглавлять президент.

Членами Госсовета по должности, согласно законопроекту, являются: председатель правительства, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, руководитель администрации президента и главы регионов. Помимо этого по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления и иные лица.

Отдельно отмечается, что в составе Государственного совета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Государственного совета, персональный состав которого определяется председателем. В целях обеспечения деятельности Госсовета по решению председателя создаются комиссии по отдельным направлениям, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы Государственного совета.

В состав комиссий Госсовета могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Государственного совета. Указывается, что заседания Государственного совета проводятся регулярно в соответствии с планами, утверждаемыми председателем. По решению председателя могут проводиться совместные заседания Государственного совета и совещательных и консультативных органов при президенте. Кроме того, по решению председателя заседания могут проводиться с участием представителей правительства, палат Федерального Собрания и иных органов и организаций.

По итогам заседаний Государственного совета оформляются решения за подписью председателя. Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект РФ или муниципальное образование. В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы Госсовет не обладает.

Государственный совет осуществляет содействие президенту по вопросам обеспечения согласованного функционирования органов публичной власти.

Задачам Госсовета посвящено много проектируемых норм. Хотелось бы обратить внимание только на некоторые из них. Например, подготовка предложений президенту по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, общих направлений регионального и муниципального развития.

Как будет работать Госсовет

На протяжении развития современной России периодически возникают проблемы взаимоотношений, разногласия между различными элементами публичной власти. Госсовет будет оказывать помощь в их разрешении.

Согласно законопроекту, Государственный совет осуществляет подготовку предложений президенту по вопросам, касающимся взаимоотношений Федерации, регионов и муниципальных образований, взаимодействия всех уровней публичной власти, повышения эффективности деятельности глав регионов и муниципалитетов. Эти задачи корреспондируют нормам ст. 85 Конституции, согласно которым президент может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти. Таким образом, Госсовет будет выступать как "площадка" для обсуждения возникающих проблем, поиска оптимальных путей их преодоления.

В ст. 5 законопроекта прямо предусмотрено, что Госсовет оказывает президенту содействие при разрешении разногласий между органами государственной власти. В ст. 6 указывается, что Госсовет рассматривает спорные вопросы, в том числе по передаче полномочий между органами власти, в целях согласованного их решения.

Госсовет будет работать как открытый и мобильный орган. Информация о его деятельности будет размещаться на официальном сайте Государственного совета. Граждане смогут оперативно узнавать о рассмотрении тех или иных вопросов. Работа Госсовета может осуществляться и непосредственно в регионах. В соответствии с законопроектом возможно проведение заседаний президиума Государственного совета и его рабочих органов в субъектах Российской Федерации.

Поскольку Государственный совет - это орган при президенте, в законопроекте указывается, что организационное обеспечение его деятельности осуществляется администрацией президента.

Необходимо отметить, что для реализации конституционных изменений принципиально важно отладить государственный механизм - а это согласованная деятельность единой системы публичной власти, о которой упоминается в шести статьях Конституции. Отдельные вопросы функционирования публичной власти отражены в уже принятых законах о правительстве РФ и о Конституционном суде РФ. Законопроект о Государственном совете - важное продолжение этой работы.