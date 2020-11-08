КС РФ разъяснил правила наименования религиозных организаций

Конституционный суд РФ запретил контролирующим органам требовать от религиозных организаций размещения вывесок с полным наименованием, если те используют под свои нужды не здание целиком, а лишь помещение в нем. Поводом к проверке положений ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" стал 30-тысячный штраф, наложенный на Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово жизни" из подмосковного Долгопрудного.

Небольшая местная община собиралась в частном доме пастора Андрея Мицкевича. Для нужд церкви выделили несколько комнат, разместили на их дверях необходимую информацию, остальная часть дома оставалась жилой. Однако прокуратура посчитала - и суд впоследствии эту позицию поддержал, - что "Слово жизни" должно было разместить свое полное наименование. И указать это на внешней стене дома, на заборе или на воротах для проходящих мимо. "Слово жизни" оштрафовали. Пятидесятники сочли это нарушением конституционного права на свободу вероисповедания и принципа автономии религиозной организации.

Решение КС основано на ранее высказанных правовых позициях, а потому вынесено без публичных слушаний. Закон разрешает религиозным организациям беспрепятственно совершать свои обряды и церемонии в жилых помещениях, напомнил суд. Религиозная организация может быть зарегистрирована по адресу частного жилого дома, если собственник дал согласие и эти сведения общедоступны через ЕГРЮЛ. При этом последователи любой религии вправе ограничить доступ в свои ряды, поэтому "информирование неограниченного круга лиц непосредственно по месту деятельности религиозной организации о ее официальном полном наименовании не может рассматриваться как ее безусловная обязанность", указал КС.

Таким образом, нормы ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" не противоречат Конституции, поскольку не предполагают привлечения религиозной организации к административной ответственности за осуществление деятельности без указания своего официального полного наименования в виде вывески на жилом доме, адрес которого содержится в ЕГРЮЛ, если не осуществляет деятельность в этом доме либо использует только отдельные помещения. Дело пятидесятников из Долгопрудного подлежит пересмотру.

Пятидесятники сочли такой подход нарушением своего конституционного права.