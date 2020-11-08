Постановление администрации Курской области от 3 ноября 2020 года № 1088-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 3 квартал 2020 года"

В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Курской области за 3 квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 596 рублей;

для трудоспособного населения 11 364 рублей;

для пенсионеров - 8 737 рублей;

для детей - 10 777 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







