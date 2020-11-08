Распоряжение губернатора Курской области от 6 ноября 2020 года № 441-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03,2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04,2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг , от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05,06.2020 № 221-рг, от 08.06,2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07,2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21,07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг, от 03.08.2020 № 306-рг, от 12,08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09,2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16,10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-рг, от 30.10.2020 № 434-рг, от 02.11.2020 № 436-рг) следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года включительно, граждан, имеющих хронические заболевания (перечень хронических заболеваний согласно приложению № 1), с 2 ноября 2020 года до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ,

услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей,

чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.";

2) пункт 33 исключить;

3) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:

"71. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Палферова), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, с 09.11.2020 по 22.11.2020 обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

дня 1-4 классов - в форме очного обучения;

для 5-11 классов - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, организации дополнительного образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

72. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, с 09.11.2020 по 22.11.2020 обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

для 1-4 классов - в форме очного обучения;

для 5-11 классов - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

для 5-11 классов общеобразовательных организаций численностью не более 100 человек формат реализации образовательных программ (очная форма или с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) - по решению органов местного самоуправления с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Курской области;

образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, организации дополнительного образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 2 ноября 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







