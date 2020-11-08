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08.11.2020 20:18
Рубрика: В мире

Луис Арсе присягнул на верность боливийскому народу

Текст: Алексей Чуриков

Избранный президент Боливии Луис Арсе официально вступил в должность. Несмотря на пандемию COVID-19, на торжественную церемонию в столицу Ла-Пас прибыли король Испании Фелипе VI, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Колумбии Ивад Дуке.

Фото: COMUNIDAD DE MADRID / AFP
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Луис Арсе заменил на должности главы государства Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после событий, последовавших за президентскими выборами 2019 года. Напомним, тогда действовавший на тот момент президент Эво Моралес по данным местного ЦИК набирал необходимое для победы в первом туре число голосов. Однако под давлением организованных оппозицией протестов вынужден был отказаться от притязаний на главный пост страны и вылетел в Мексику.

Победа Арсе на выборах символизирует собой возвращение партии Эво, Движение к социализму, к власти. Кстати, сам Эво Моралес, находившийся последние 11 месяцев в Аргентине, был освобожден от уголовного преследования в собственной стране и намерен вернуться в Боливию уже в этот понедельник. По его словам, он не намерен участвовать в правительстве Арсе и хочет заняться развитием сельского хозяйства.

"Боливия была ареной систематической войны против народа и против самых бедных. Две цели уходящего правительства, умиротворение и призыв к выборам, не были достигнуты, расизм усилился, а пандемия была использована для продления срока существования незаконного правительства. Мы начинаем новый этап в нашей истории, и мы хотим сделать это с правительством, которое будет для всех, без какой-либо дискриминации. Наше правительство на почве единства будет стремиться воссоздать нашу родину, чтобы жить в мире", - заявил Луис Арсе после произнесения присяги.

Новый президент Боливии, занимавший ранее пост министра экономики страны, подверг критике экономическую политику правительства Аньес.

"Есть те, кто утверждает, что нынешняя ситуация является продуктом COVID-19. Но обвинять в этой ситуации пандемию неправильно. Сегодня наша экономика находится в середине глубокой рецессии. Наша страна прошла путь от лидера роста в Латинской Америке до самого сильного спада за последние 40 лет ", - отметил он, добавив, что будет работать над поиском путей взаимодействия государственного и частного секторов экономики.

Говоря о международной повестке, Луис Арсе отметил, что первоочередная задача его кабинета - "налаживание хорошей жизни для всех боливийцев" в первую очередь. И в понимании нового президента это станет возможным благодаря новым внешнеполитическим ориентирам.

"Сегодня мы больше, чем когда-либо, исходим из равенства народов. Мы приверженцы эмансипированной интеграции и будем работать на благо многополярного мира", - заявил Арсе.

В мире Южная Америка Боливия

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