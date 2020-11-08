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08.11.2020 22:49
Рубрика: Спорт

Медведев поохотился

Россиянин обыграл Зверева в финале парижского "Мастерса"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8305)
Первая ракетка России и пятая ракетка мира Даниил Медведев выиграл третий в карьере престижный турнир категории "Мастерс". В финале соревнований в Париже он одолел представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1.
Даниил Медведев прибавил в концовке сезона. Победа в Париже придаст сил и уверенности на Итоговом чемпионате. Фото: EPA Даниил Медведев прибавил в концовке сезона. Победа в Париже придаст сил и уверенности на Итоговом чемпионате. Фото: EPA
Даниил Медведев прибавил в концовке сезона. Победа в Париже придаст сил и уверенности на Итоговом чемпионате. Фото: EPA

В 2019 году Медведев побеждал в Цинциннати и Шанхае, а в Монреале проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. На парижском стадионе Берси могла состояться очередная встреча с Рафой. Но на этих хардовых кортах испанец не был так хорош, как на грунте "Ролан Гаррос". В полуфинале его выбил Зверев (6:4, 7:5).

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С одной стороны, явная удача. С другой, Саша и сам неудобный соперник для Медведева. До этого матча история их противостояний выглядела так: 4:1 в пользу Зверева. Но что интересно, ту до недавних пор единственную победу Даниил одержал в прошлом году также на "Мастерсе" в Шанхае. Хотя тогда она далась легче (6:4, 6:1), сейчас Медведев остался собой доволен.

- Я действительно хорошо провел весь турнир и особенно решающий матч, - без лишней скромности заявил Медведев. - После первого сета я мог сдаться, но сохранил концентрацию, а потом начал оказывать давление на соперника, и он сломался. Знаете, я все жаловался жене, что никак не могу вернуться на высокий уровень, что у меня ничего не получается в этом сезоне. Но вот я победитель "Мастерса" в Париже - турнира, который обожаю. Я невероятно счастлив.

После не самого продуктивного года Медведев здорово прибавил перед Итоговым чемпионатом. У него был четвертьфинал на "Мастерсе" в Цинциннати и полуфинал на US Open, потом провал на грунте в Гамбурге и на "Ролан Гаррос", вылет во втором круге с домашнего турнира в Санкт-Петербурге, где он не смог защитить титул. Но вот снова четвертьфинал в Вене и, наконец, финал в Париже - первый в 2020 году по сравнению с девятью в 2019-м - и долгожданный титул.

У россиян здесь вообще неплохая статистика. Наши теннисисты в шестой раз за последние 20 лет забирают парижский трофей. Самым результативным был Марат Сафин (2000, 2002, 2004). В 2006 году чемпионом стал Николай Давыденко, а в 2018-м - Карен Хачанов.

Кстати, сегодня у Медведева будет еще один повод для радости. Он поднимется на четвертую строчку в рейтинге ATP, подвинув с этого места швейцарца Роджера Федерера.

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