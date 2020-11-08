Месси забил первый гол с игры в нынешнем сезоне

"Барселона" благодаря дублю Лионеля Месси разгромила"Бетис" в матче чемпионата Испании со счетом 5:2.

Месси начинал матч девятого тура чемпионата Испании против "Бетиса" в запасе. С первых минут в атаку вышли Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Ансу Фати. В первом тайме команды обменялись голами, отличились Дембеле и Антонио Санарбия. А в перерыве вместо Фати вышел Месси. Юная звезда каталонцев получил тяжелую травму колена, из-за которой выбыл из строя надолго.

Гризманн вывел каталонцев вперед, а на 60-й минуте "Бетис" остался вдесятером после удаления Аисса Манди.

На 61-й минуте Месси реализовал пенальти, но вскоре Лорен Марон сократил разницу в счете.

На 82-й минуте Месси впервые в нынешнем сезоне смог забить с игры, а окончательный результат установил Педри.