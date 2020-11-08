Мясников: Антибиотики могут спровоцировать необратимую глухоту

Некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать глухоту, которую нельзя вылечить. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главный врач городской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.

По его словам, по-прежнему используются антибиотики, применение которых вызывает необратимую глухоту. "Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и еще ряд препаратов. Они являются ототоксичными, то есть лишают слуха, как выстрел над ухом", - рассказал врач. Эти лекарства воздействуют на слуховые рецепторы, уменьшая их. Поэтому без назначения врача антибиотики принимать нельзя.

Повлиять на слух могут и мочегонные препараты, такие, как "Фуросемид". Они воздействуют на слуховой нерв. Также мочегонные сильно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут вызвать стенокардию. Противогрибковые препараты тоже могут привезти к изменениям в ушной раковине.