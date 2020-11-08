Минфин не планирует повышать налоги на большие доходы

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - сообщили в Минфине.
До этого эксперты ВШЭ опубликовали отзыв на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, где предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн рублей в год до 20-24%. Также предлагалось повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%. Во ВШЭ подчеркивали, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. "Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - говорилось в отзыве экспертов ВШЭ.