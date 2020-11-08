Минфин не планирует повышать налоги на большие доходы

Власти сейчас не планируют повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), кроме уже принятых решений по росту его ставки с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год (деньги от повышения будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями). Об этом рассказали в пресс-службе Минфина. Ранее эксперты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) предлагали заметно повысить НДФЛ для больших доходов, то есть по сути ввести практически полноценную прогрессивную шкалу налогообложения.

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - сообщили в Минфине.

До этого эксперты ВШЭ опубликовали отзыв на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, где предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн рублей в год до 20-24%. Также предлагалось повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%. Во ВШЭ подчеркивали, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. "Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - говорилось в отзыве экспертов ВШЭ.