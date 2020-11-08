Минстрой разработал единый порядок предоставления госуслуг при ИЖС

Единые требования предоставления услуг в сфере строительства предлагает установить Минстрой. Ведомство внесло в правительство проекты постановлений об этом.

Министерством разработаны единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка. Устанавливаются формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения и направления заявителю результата.

Проектами предусмотрено, что застройщики смогут получать соответствующие уведомления и ГПЗУ в форме электронного документа через единый портал госуслуг и аналогичные региональные порталы.

"Госуслуги, связанные с индивидуальным жилищным строительством, с выдачей градплана земельного участка - одни из наиболее востребованных услуг в сфере строительства. Унификация требований к их оказанию на территории всей страны положительно повлияет на бизнес-климат, сократит издержки при получении необходимой документации, снизит административную нагрузку на застройщиков", - отметила статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева.

На рассмотрении в Минюсте находятся проекты постановлений об утверждении единых стандартов предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, добавила Костарева. В ближайшее время они также будут внесены в правительство.