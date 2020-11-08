Минстрой сокращает сроки подключения к газу и теплосетям

Сократить процесс подключения объектов к инженерным сетям предлагает Минстрой. В правительство внесен соответствующий проект постановления, подготовленный ведомством.

Документом предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования. При этом участок должен быть свободным от прав третьих лиц.

Это должно сократить сроки предоставления заявителю технических условий либо отказа в их выдаче. В сфере теплоснабжения они сократятся с 14 до 7 рабочих дней, в сфере газоснабжения - с 10 до 7 рабочих дней.

Документ подготовлен для реализации мер Общенационального плана действий. Его принятие позволит привести отраслевые постановления, которые регулируют вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и электросетям, в соответствие с изменениями законодательства, отмечает статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева. В результате сроки реализации проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры будут сокращены.