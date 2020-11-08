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08.11.2020 12:53
Рубрика: Экономика

Минстрой сокращает сроки подключения к газу и теплосетям

Текст: Марина Трубилина
Сократить процесс подключения объектов к инженерным сетям предлагает Минстрой. В правительство внесен соответствующий проект постановления, подготовленный ведомством.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Документом предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования. При этом участок должен быть свободным от прав третьих лиц.

Фото: iStock
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Это должно сократить сроки предоставления заявителю технических условий либо отказа в их выдаче. В сфере теплоснабжения они сократятся с 14 до 7 рабочих дней, в сфере газоснабжения - с 10 до 7 рабочих дней.

Документ подготовлен для реализации мер Общенационального плана действий. Его принятие позволит привести отраслевые постановления, которые регулируют вопросы подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и электросетям, в соответствие с изменениями законодательства, отмечает статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева. В результате сроки реализации проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры будут сокращены.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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