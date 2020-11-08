Человек, заболевший COVID-19, теперь сможет остаться дома и лечиться амбулаторно только если ему позволяют жилищные условия. А именно - отдельная комната, где он сможет уединиться, чтобы не заражать других родственников.

Изменения в приказ по оказанию медпомощи внес Минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше жилищные условия в расчет не принимались. А теперь однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хронические заболевания.

При этом пациентов, которых оставили дома, врач должен предупредить, что при ухудшении самочувствия нужно срочно вызывать "скорую" или медиков из поликлиники. И оставить памятку с указанием нужных телефонов для обращения за экстренной помощью. Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости временного проживания в другом помещении. А также напомнить, что, если люди, проживающие в одной квартире с больным, не станут соблюдать карантин, это может спровоцировать массовое заболевание ковидом. И тогда вполне реально попасть под уголовную ответственность.

Изменения вызывают множество вопросов, в основном бытового характера.

Самый распространенный формат проживания - двухкомнатная квартира 40-60 кв. м. Выделить там больному отдельную комнату не всегда возможно. Обязательно ли ехать в больницу жителям однокомнатных квартир, если болезнь протекает в легкой форме? Помощь в стационаре нужнее тяжелым больным.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 ноября на селекторном совещании попросил регионы довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20% с нынешних 15%. Министр подчеркнул, что в стационаре помощь нужно незамедлительно обеспечивать пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Всего в России развернуто 235 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

В Роспотребнадзоре советуют: если нет отдельной комнаты для больного, то нужно просто соблюдать социальную дистанцию

В Роспотребнадзоре пункт об отдельной комнате понимают больше как рекомендательный. В ведомстве советуют: "Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи".

Кроме того, пациентов из больниц теперь можно переводить на домашнее долечивание еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше врачи отправляли пациентов домой только после двух отрицательных тестов. "У нас госпитализировали инфицированных в 25% случаев. А в мире этот показатель составляет даже менее 10%. Берут в больницу только тех, кого нужно переводить на искусственный кислород. Возможно, это один из способов сократить дефицит коек в регионах", - добавляет глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Сейчас в больницах проходят лечение от COVID-19 250 тысяч человек, а 650 тысяч пациентов лечатся дома, сообщил Мурашко. И все они должны быть обеспечены лекарствами. На их закупку, как уже сообщала "РГ", правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей. "Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом", - заявил министр.

Такой порядок поможет решить сразу несколько проблем: с одной стороны, это ускорит начало терапии - больному и его семье не надо будет тратить время на поиски лекарства, а с другой - снизит ажиотажный спрос. Ведь сейчас во многих регионах люди скупают в аптеках противовирусные, противовоспалительные и антибиотики "про запас" - просто, чтобы лекарства были под рукой, если кто-то в семье заболеет. Кроме того, принцип "таблетка на дом" поможет уменьшить количество контактов больных и находящихся рядом с ними, а значит, поможет сдержать распространение инфекции.

Деньги до регионов уже доведены, и сейчас практически повсеместно власти стараются в кратчайшие сроки провести закупочные процедуры. Получить деньги мало - нужно еще "превратить" их в таблетки, и побыстрее. В некоторых регионах порядок обеспечения лечения дома был принят раньше - лекарства закупались за счет регионального бюджета. В Москве, например, как подсчитали в столичном департаменте здравоохранения, в октябре лекарства от COVID-19 получили более 35 тысяч амбулаторных больных, им выдали более 82 тысяч упаковок препаратов.

Вакцинация

Примерно 70 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", которую разработал НИЦЭМ им. Гамалеи, должны поставить в Москву и регионы для массовой вакцинации в течение нынешней недели, сообщил глава центра Александр Гинцбург. Первую партию предполагалось передать московским медикам в минувшие выходные, сказал он Интерфаксу. "Процентов 40 доз от общего объема уйдет в Москву, остальное отправят в регионы", - отметил Гинцбург.

При этом в столичном департаменте здравоохранения точные сроки начала широкой вакцинации всех желающих пока не анонсируют: в городе продолжаются прививки в рамках пострегистрационных клинических исследований "Спутника V", а также вакцинация групп риска - врачей и педагогов. Из запланированных 40 тысяч участников исследований привито (по данным на начало ноября) более 20 тысяч. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рассчитывает начать прививать москвичей по предварительной записи начиная с конца ноября. "Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска. Поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы дать возможность свободно записываться для вакцинирования", - уточнил он.

Подготовила Ирина Невинная

Взгляд из Германии

Ковид переждут в отеле?

Как пишет Spiegel Online, профсоюз врачей немецкого города Марбург предложил отправлять пациентов с коронавирусом на карантин... в местные гостиницы. Так больные не будут подвергать риску близких родственников, с которыми проживают в одном доме. "Число тех, кто заражается от своих домашних, растет стремительно. Когда вы делите 80 квадратных метров на четверых, очень трудно соблюдать изоляцию", - посетовала председатель Марбургского союза врачей Сюзанне Йона. Разумеется, временное переселение в отель должно быть добровольным и только при бессимптомном или легком течении болезни. Непонятно, правда, согласится ли персонал работать в "ковидном гетто". Как бы то ни было, расходы на проживание могло бы взять на себя государство, заодно поддержав тем самым гостиничную отрасль, которая переживает трудные времена. Со 2 ноября до конца месяца отелям предписано не заселять постояльцев - разве что тех, кто путешествует по делам бизнеса. С воскресенья правительство ФРГ обязало всех немецких граждан и иностранцев, которые приезжают из зон риска, проходить регистрацию на специальной онлайн-платформе.

Путешественники из регионов, где число заболевших превышает 50 на 100 тысяч жителей за семь день, обязаны после пересечения границы сесть на 14-дневный карантин. От принудительной изоляции освобождаются врачи, доноры и соцработники, транзитные пассажиры, а также иностранные дипломаты, парламентарии и члены правительственных делегаций. Некоторые страны вошли в "красный список" полностью (Италия) или почти целиком за исключением отдельных территорий (Португалия, Швеция, Дания, Литва).

Подготовила Екатерина Забродина

Документ в номере

"Российская газета" публикует приложение к приказу Минздрава от 23 октября, меняющему правила лечения больных коронавирусной инфекцией (вступил в силу 8 ноября). Изменения, которые вносятся в приказ министерства от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19":

1. Пункт 3, подпункты 3.1-3.5 приложения N 8 изложить в следующей редакции:

"3. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий:

а) пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

б) у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате;

в) соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения.

3.1. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3.2. Пациент должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.

3.3. Лица, проживающие с пациентом в одном помещении, должны быть проинформированы медицинским работником о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом помещении.

3.4. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы медицинским работником о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362).

3.5. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть обеспечены медицинским работником информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, а также проинформированы о возможности получения информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах: http://Стопкоронавирус.рф, http://covid19.rosminzdrav.ru.".

2. В приложении к приложению N 8 слова "По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на:" заменить словами "По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), в стационарных условиях, после чего я выражаю свое согласие на:".

3. Пункт 2 приложения N 13 изложить в следующей редакции:

"2. При соблюдении критериев, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка:

выписка пациента для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;

перевод пациента для продолжения лечения в стационарных условиях на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, может осуществляться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.".