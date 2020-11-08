Изменения в приказ по оказанию медпомощи внес Минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше жилищные условия в расчет не принимались. А теперь однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хронические заболевания.
При этом пациентов, которых оставили дома, врач должен предупредить, что при ухудшении самочувствия нужно срочно вызывать "скорую" или медиков из поликлиники. И оставить памятку с указанием нужных телефонов для обращения за экстренной помощью. Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости временного проживания в другом помещении. А также напомнить, что, если люди, проживающие в одной квартире с больным, не станут соблюдать карантин, это может спровоцировать массовое заболевание ковидом. И тогда вполне реально попасть под уголовную ответственность.
Изменения вызывают множество вопросов, в основном бытового характера.
Самый распространенный формат проживания - двухкомнатная квартира 40-60 кв. м. Выделить там больному отдельную комнату не всегда возможно. Обязательно ли ехать в больницу жителям однокомнатных квартир, если болезнь протекает в легкой форме? Помощь в стационаре нужнее тяжелым больным.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 6 ноября на селекторном совещании попросил регионы довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20% с нынешних 15%. Министр подчеркнул, что в стационаре помощь нужно незамедлительно обеспечивать пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Всего в России развернуто 235 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.
В Роспотребнадзоре пункт об отдельной комнате понимают больше как рекомендательный. В ведомстве советуют: "Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи".
Кроме того, пациентов из больниц теперь можно переводить на домашнее долечивание еще до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше врачи отправляли пациентов домой только после двух отрицательных тестов. "У нас госпитализировали инфицированных в 25% случаев. А в мире этот показатель составляет даже менее 10%. Берут в больницу только тех, кого нужно переводить на искусственный кислород. Возможно, это один из способов сократить дефицит коек в регионах", - добавляет глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Сейчас в больницах проходят лечение от COVID-19 250 тысяч человек, а 650 тысяч пациентов лечатся дома, сообщил Мурашко. И все они должны быть обеспечены лекарствами. На их закупку, как уже сообщала "РГ", правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей. "Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом", - заявил министр.
Такой порядок поможет решить сразу несколько проблем: с одной стороны, это ускорит начало терапии - больному и его семье не надо будет тратить время на поиски лекарства, а с другой - снизит ажиотажный спрос. Ведь сейчас во многих регионах люди скупают в аптеках противовирусные, противовоспалительные и антибиотики "про запас" - просто, чтобы лекарства были под рукой, если кто-то в семье заболеет. Кроме того, принцип "таблетка на дом" поможет уменьшить количество контактов больных и находящихся рядом с ними, а значит, поможет сдержать распространение инфекции.
Деньги до регионов уже доведены, и сейчас практически повсеместно власти стараются в кратчайшие сроки провести закупочные процедуры. Получить деньги мало - нужно еще "превратить" их в таблетки, и побыстрее. В некоторых регионах порядок обеспечения лечения дома был принят раньше - лекарства закупались за счет регионального бюджета. В Москве, например, как подсчитали в столичном департаменте здравоохранения, в октябре лекарства от COVID-19 получили более 35 тысяч амбулаторных больных, им выдали более 82 тысяч упаковок препаратов.
Примерно 70 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", которую разработал НИЦЭМ им. Гамалеи, должны поставить в Москву и регионы для массовой вакцинации в течение нынешней недели, сообщил глава центра Александр Гинцбург. Первую партию предполагалось передать московским медикам в минувшие выходные, сказал он Интерфаксу. "Процентов 40 доз от общего объема уйдет в Москву, остальное отправят в регионы", - отметил Гинцбург.
При этом в столичном департаменте здравоохранения точные сроки начала широкой вакцинации всех желающих пока не анонсируют: в городе продолжаются прививки в рамках пострегистрационных клинических исследований "Спутника V", а также вакцинация групп риска - врачей и педагогов. Из запланированных 40 тысяч участников исследований привито (по данным на начало ноября) более 20 тысяч. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рассчитывает начать прививать москвичей по предварительной записи начиная с конца ноября. "Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска. Поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы дать возможность свободно записываться для вакцинирования", - уточнил он.
Подготовила Ирина Невинная
Ковид переждут в отеле?
Как пишет Spiegel Online, профсоюз врачей немецкого города Марбург предложил отправлять пациентов с коронавирусом на карантин... в местные гостиницы. Так больные не будут подвергать риску близких родственников, с которыми проживают в одном доме. "Число тех, кто заражается от своих домашних, растет стремительно. Когда вы делите 80 квадратных метров на четверых, очень трудно соблюдать изоляцию", - посетовала председатель Марбургского союза врачей Сюзанне Йона. Разумеется, временное переселение в отель должно быть добровольным и только при бессимптомном или легком течении болезни. Непонятно, правда, согласится ли персонал работать в "ковидном гетто". Как бы то ни было, расходы на проживание могло бы взять на себя государство, заодно поддержав тем самым гостиничную отрасль, которая переживает трудные времена. Со 2 ноября до конца месяца отелям предписано не заселять постояльцев - разве что тех, кто путешествует по делам бизнеса. С воскресенья правительство ФРГ обязало всех немецких граждан и иностранцев, которые приезжают из зон риска, проходить регистрацию на специальной онлайн-платформе.
Путешественники из регионов, где число заболевших превышает 50 на 100 тысяч жителей за семь день, обязаны после пересечения границы сесть на 14-дневный карантин. От принудительной изоляции освобождаются врачи, доноры и соцработники, транзитные пассажиры, а также иностранные дипломаты, парламентарии и члены правительственных делегаций. Некоторые страны вошли в "красный список" полностью (Италия) или почти целиком за исключением отдельных территорий (Португалия, Швеция, Дания, Литва).
Подготовила Екатерина Забродина
"Российская газета" публикует приложение к приказу Минздрава от 23 октября, меняющему правила лечения больных коронавирусной инфекцией (вступил в силу 8 ноября). Изменения, которые вносятся в приказ министерства от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19":
1. Пункт 3, подпункты 3.1-3.5 приложения N 8 изложить в следующей редакции:
"3. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий:
а) пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы;
б) у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате;
в) соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения.
3.1. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
3.2. Пациент должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.
3.3. Лица, проживающие с пациентом в одном помещении, должны быть проинформированы медицинским работником о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом помещении.
3.4. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть проинформированы медицинским работником о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362).
3.5. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны быть обеспечены медицинским работником информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, а также проинформированы о возможности получения информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах: http://Стопкоронавирус.рф, http://covid19.rosminzdrav.ru.".
2. В приложении к приложению N 8 слова "По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на:" заменить словами "По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), в стационарных условиях, после чего я выражаю свое согласие на:".
3. Пункт 2 приложения N 13 изложить в следующей редакции:
"2. При соблюдении критериев, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка:
выписка пациента для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
перевод пациента для продолжения лечения в стационарных условиях на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, может осуществляться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.".
Алексей Безымянный: Больные с легкой степенью заболевания коронавирусом дома выздоравливают быстрее
Алексей Безымянный, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы, рассказал "РГ":
"Мы придерживаемся правила: госпитализация должна осуществляться строго по показаниям и по состоянию пациента. Легких больных лучше не класть в больницу хотя бы для того, чтобы избежать риска утяжеления вирусной нагрузки на организм".
Лечение же на дому регламентировано так же строго, как и в стационарах. Порядок, который регулирует его, регулярно обновляется в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ. В частности, последний раз это произошло 29 октября.
Как все происходит на практике?
При первых же признаках ОРВИ москвичи могут позвонить в свою поликлинику по месту жительства. Задача врача, пришедшего по вызову, прежде всего поставить диагноз. Он сам возьмет мазок из носа и ротоглотки или направит медсестру, чтобы провести тестирование методом ПЦР. Результат на коронавирус оказался положительным? При легкой степени заболевания лечение назначат дома.
Среднетяжелая степень (температура выше 38 градусов более трех дней, насыщенность крови кислородом снижена до 94-95%), требует уже другого подхода. Люди молодые и в этом случае могут лечиться дома, а вот группа риска, то есть в возрасте 65+, а также с хроническими заболеваниями или онкологией, заболевшие коронавирусной инфекцией должны быть уже госпитализированы. Если же с молодым коронавирусным пациентом живет пожилой родственник, у которого тест на вирус отрицательный, его лучше оградить от контактов с заболевшим в отдельной комнате. Для тех, у кого такой возможности нет, в Москве существуют обсерваторы, куда на время болезни могут переехать молодые члены семьи с легкой степенью заболевания.
О тех, кого оставили дома, заботу на себя берет одна из 727 коронавирусных бригад. Врач доставит лекарства - оплаченные бюджетом города, пациенты получают их бесплатно. Надо проверить легкие? Больного направят в один из 22 КТ-центров, работающих на базе поликлиник и двух стационаров - в городах Московский и Зеленограде. Там сделают компьютерную томографию, а также полное обследование - ЭКГ, анализ крови и другие.
Обнаружена пневмония? Схема ранее назначенного лечения меняется и тут же выдается новый комплект лекарств. Дома к контролю за состоянием больного коронавирусной инфекцией средней тяжести или вдобавок с пневмонией подключается телемедицинский центр. Оттуда москвичу звонят и подробно расспрашивают, какие изменения произошли в его самочувствии. Врач телемедицинского центра по видеосвязи оценивает состояние пациента, уточняет температуру, сатурацию и другие параметры.
"Москвичи признаются: после такого визуального контакта с доктором они чувствуют себя значительно лучше", - рассказал Алексей Безымянный. А главное, пациент и сам в любое время суток может позвонить в этот центр и поделиться, что его тревожит.
Но если врач из коронавирусной бригады или телемедицинского центра видит, что температура тела больного больше трех дней держится выше 38,5%, а сатурация крови снизилась менее 93%, госпитализация уже обязательна.
Тем, кто только планирует организовать лечение коронавирусной инфекции на дому, Алексей Безымянный, исходя из полученного опыта, советует учесть прежде всего два обстоятельства. Первое, о чем нужно позаботиться - это безопасность самих медиков, контактирующих с коронавирусными больными. Врач в Москве из такой бригады совершает в день от 15 до 30 визитов к пациентов. Поэтому выпадение даже одного доктора из рабочего графика остро сказывается увеличением нагрузки на его коллег. И второе - внимательно контролировать состояние каждого больного, чтобы не пропустить ухудшения.
К пациентам же Алексей Безымянный обращается с просьбой: "Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Заболели? Сидите дома. Поберегите себя. Зачем, куда бежать? Доктор придет, лекарства принесет. Чем быстрее человек обратится к врачу, тем оперативнее ему окажут необходимую медпомощь и назначат лечение. А вот затяжка с обращением в поликлинику чревата осложнениями и даже угрозой жизни".