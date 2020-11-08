Минздрав назвал обязательные условия лечения COVID-пациентов на дому

Больной с положительным тестом на COVID-19 может остаться лечиться дома, если в семье есть возможность выделить ему отдельную комнату, - такое условие для амбулаторных пациентов внесено в приказ Минздрава, определяющий правила лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, заболевший должен дать согласие выполнять правила самоизоляции и обязуется соблюдать все предписания врача. Госпитализации подлежат больные, живущие в общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, входящими в группу риска по тяжелому течению COVID-19. Это установлено приказом Минздрава, который вступает в силу 8 ноября.

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние оценивалось как легкое или средней степени тяжести, то есть не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия не учитывались.

Также в приказе закреплена обязанность врачей проинформировать амбулаторного пациента о том, что при ухудшении самочувствия он должен вызвать медиков. Врач должен разъяснить членам семьи риски заболевания и профилактические меры, в том числе, и необходимость проживания в другом помещении, а также предупредить об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, этим же документом изменен порядок выписки COVID-пациентов из стационаров на домашнее долечивание. Врачи смогут выписывать больных при стабильном улучшении их состояния еще до получения отрицательного теста на COVID-19.